¿Sigue en Peñarol? Lo que dijo Leonardo Fernández sobre su préstamo y el "sueño" de la Copa Libertadores

Por su parte, Leo Fernández habló del tema tras el partido de este martes y también hizo su análisis del triunfo.

“Era algo que habíamos visualizado”, dijo tras la victoria. “Cuando arrancamos sabíamos que este iba a ser un partido importantísimo, que podíamos terminar definiendo con Rosario Central en casa. Entonces, qué mejor que el resultado que se dio”, comentó.

Con respecto a su gran nivel en este semestre, dijo que era lo que se imaginaba antes de llegar al club.

“Lo soñaba porque en todo momento que pensé en estar en Peñarol sabía que iba a dar todo. A partir de ahí, las cosas se van dando”, dijo.

Rosario Central's goalkeeper Jorge Broun fails to stop Penarol's midfielder Leonardo Fernandez's goal during the Copa Libertadores group stage second leg football match between Uruguay's Peñarol and Argentina's Rosario Central at the Campeon del Siglo Sta

Jorge Broun frente a Leo Fernández en Peñarol vs Rosario Central

Foto: AFP