Ignacio Ruglio anunció para Peñarol cuatro o cinco contrataciones "para soñar en grande"

"Ya vi que no me iba a poder dormir, a la 1 de la mañana me escribió Diego y me dijo '¿estás dormido?' y le digo, 'Diego, no me duerme ni Tusam' y él me dice 'yo no me duermo hasta las 5 de la mañana', entonces me llamó y nos quedamos de charla hasta la 1.30. Son noches donde quedás tan sobregirado que no dormís. Esta noche podremos descansar porque fueron días de mucha tensión", comenzó diciendo Ruglio este miércoles al ser entrevistado por 100% Deporte de Sport 890.