Video: los jugadores de Peñarol alborotaron el aeropuerto luego de la clasificación a cuartos de la Copa Libertadores

Peñarol logró este miércoles la clasificación a cuartos de final de la Copa Libertadores. Si bien perdió 1-0 contra The Strongest en La Paz, el equipo que dirige Diego Aguirre venció 4-1 en el global , tras el 4-0 conseguido en la ida en el Campeón del Siglo. El plantel regresó en vuelo chárter luego del partido.

"Ponga huevo y vaya al frente, carbonero no le falles a tu gente. Solo le pido a dios, que el manya no me sea indiferente", entonaron la mayoría de los futbolistas en el medio de la sala; Nahuel Acosta y Facundo Batista se encargaron de la percusión.