/ Cultura y Espectáculos / ESPECTÁCULOS

AC/DC en Argentina 2026 | Cómo comprar las entradas desde Uruguay, precios y ubicaciones

La banda australiana integrada por Angus Young, Brian Johnson, Stevie Young, Matt Laug y Chris Chaney se presentará en el Estadio de River Plate de Buenos Aires y las entradas podrán adquirirse desde el viernes 7 de noviembre.

5 de noviembre 2025 - 15:22hs
ACDC ENTRADAS ARGENTINA URUGUAY

AC/DC anunció su regreso a la Argentina en el marco de su gira “POWER UP TOUR 2026”.

La banda australiana integrada por Angus Young, Brian Johnson, Stevie Young, Matt Laug y Chris Chaney se presentará en el Estadio de River Plate de Buenos Aires y las entradas podrán adquirirse desde el viernes 7 de noviembre.

AC/DC ofreció su primer show el 31 de diciembre de 1973 en el Chequers Nightclub de Sídney. Desde entonces, se consolidó como uno de los conjuntos de rock más influyentes de la historia, con más de 200 millones de álbumes vendidos en todo el mundo.

Su disco Back In Black se alzó con el título de ser el álbum más vendido de todos los tiempos y el tercer álbum más vendido por cualquier artista, con más de 50 millones de copias y contando.

image

En 2003, AC/DC fue incorporado al Salón de la Fama del Rock and Roll®, y continúa llenando estadios en múltiples continentes, vendiendo millones de discos cada año y acumulando miles de millones de reproducciones en plataformas digitales.

¿Cómo comprar las entradas para el show de AC/DC en Argentina 2026 desde Uruguay?

Las entradas para el show de AC/DC en el Estadio River Plate de Buenos Aires saldrán a la venta el viernes 7 de noviembre desde las 10 horas.

Link de acceso oficial a la fila virtual www.allaccess.com.ar/event/acdc

ACDC

Se requerirá un previo registro en la platoforma con datos personales, número de dédula de identidad, e-mail y contraseña.

Las Tarjetas VISA, American Express, Master y Cabal de Crédito/Débito nacionales e internacionales estarán habilitadas durante la venta general de entradas para AC/DC en Argentina 2026.

Precios de las entradas para el show de AC/DC en Argentina 2026

  • Platea Sivori Alta: $ 5208,88 (pesos uruguayos)
  • Campo General: $ 5682,42 (pesos uruguayos)
  • Plateas Altas: $ 7844,21 (pesos uruguayos)
  • Campo Delantero: $ 9312,85 (pesos uruguayos)
  • Plateas Preferenciales: $ 10.891,30 (pesos uruguayos)

AC/DC Argentina Uruguay

