Tini en el Estadio Centenario | Empezó la preventa de entradas: precios por ubicación y sector

Reduts habilitó este miércoles 5 de noviembre desde las 10 horas la preventa de entradas para el show de . Tini en el Estadio Centenario de Montevideo
Con precios de hasta $10.000 en
Platea TINI VIP, los clientes de Banco Itaú podrán adquirir los tickets de manera anticipada para asistir a la presentación del en Futttura World Tour Uruguay.
La cantante argentina ya agotó siete fechas en
Buenos Aires y agregó dos días más en Tecnópolis con un show en el que recorre desde sus inicios en la serie juvenil hasta las canciones de su último disco, Violetta , en un espectáculo de tres horas y 46 canciones en el que ya a tenido invitados que van desde Nicki Nicole hasta el vocalista de Coldplay, Un mechón de pelo Chris Martin.
Precios de las entradas para el show de TINI en Uruguay
Los precios de las entradas para el
del próximo domingo 22 de febrero inician en $ 2.500 hasta un máximo de $ 10.000, según el sector. show de Tini en el Estadio Centenario de Montevideo
PREVENTA EXCLUSIVA PAGANDO CON TARJETAS CRÉDITO ITAÚ PERSONAL BANK INFINITE Y BLACK A PARTIR DEL 05/11 10:00HS PREVENTA EXCLUSIVA PAGANDO CON TODAS LAS TARJETAS CRÉDITO ITAÚ A PARTIR DEL 05/11 A LAS 18:00HS CANJE DE MILLAS ITAÚ A PARTIR DEL 05/11 A LAS 10:00HS Futttura World Tour en Uruguay: precios de las entradas
ENTRADAS TINI
Platea TINI VIP: $10.000 VIP Diamante: $7.200 VIP Platino: $5.400 Campo General: $3.400 Platea Olimpica: $3.900 Olimpica Anillo 1: $4.300 Anillo 2: $2.900 Anillo 3: $2.500 Amsterdam y Colombe: $2.700
Con tarjetas Personal Bank, Infinite y Black y canjes Volar del miércoles 5 de noviembre a las 10.00hs hasta las 17.59hs. Futttura World Tour | ¿Cómo y dónde comprar las entradas para el show de Tini Uruguay?
Las entradas para el
se podrán adquirir desde la plataforma show de Tini en el Estadio Centenario de Montevideo Reduts, con previo registro en el sitio.
Link de acceso a la fila virtual:
Reduts.com.uy ¿Cuándo empieza la venta general de entradas para el show de Tini en en Uruguay?
La
venta general de entradas para la presentación de se habilitarán el Tini en el Estadio Centenario de Montevideo viernes 7 de noviembre desde las 10 horas.