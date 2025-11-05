Dólar
Cultura y Espectáculos / ESPECTÁCULOS

Tini en el Estadio Centenario | Empezó la preventa de entradas: precios por ubicación y sector

Con precios de hasta $10.000 en Platea TINI VIP, los clientes de Banco Itaú podrán adquirir los tickets de manera anticipada para la presentación del Futttura World Tour en Uruguay.

5 de noviembre 2025 - 11:15hs
Entradas para el show de TINI en el Estadio Centenario de Montevideo

Con precios de hasta $10.000 en Platea TINI VIP, los clientes de Banco Itaú podrán adquirir los tickets de manera anticipada para asistir a la presentación del Futttura World Tour en Uruguay.

La cantante argentina ya agotó siete fechas en Buenos Aires y agregó dos días más en Tecnópolis con un show en el que recorre desde sus inicios en la serie juvenil Violetta hasta las canciones de su último disco, Un mechón de pelo, en un espectáculo de tres horas y 46 canciones en el que ya a tenido invitados que van desde Nicki Nicole hasta el vocalista de Coldplay, Chris Martin.

  • PREVENTA EXCLUSIVA PAGANDO CON TARJETAS CRÉDITO ITAÚ PERSONAL BANK INFINITE Y BLACK A PARTIR DEL 05/11 10:00HS
  • PREVENTA EXCLUSIVA PAGANDO CON TODAS LAS TARJETAS CRÉDITO ITAÚ A PARTIR DEL 05/11 A LAS 18:00HS
  • CANJE DE MILLAS ITAÚ A PARTIR DEL 05/11 A LAS 10:00HS

Futttura World Tour en Uruguay: precios de las entradas

ENTRADAS TINI
  • Platea TINI VIP: $10.000
  • VIP Diamante: $7.200
  • VIP Platino: $5.400
  • Campo General: $3.400
  • Platea Olimpica: $3.900
  • Olimpica Anillo 1: $4.300
  • Anillo 2: $2.900
  • Anillo 3: $2.500
  • Amsterdam y Colombe: $2.700

Con tarjetas Personal Bank, Infinite y Black y canjes Volar del miércoles 5 de noviembre a las 10.00hs hasta las 17.59hs.

Futttura World Tour | ¿Cómo y dónde comprar las entradas para el show de Tini Uruguay?

Las entradas para el show de Tini en el Estadio Centenario de Montevideo se podrán adquirir desde la plataforma Reduts, con previo registro en el sitio.

Link de acceso a la fila virtual: Reduts.com.uy

¿Cuándo empieza la venta general de entradas para el show de Tini en en Uruguay?

La venta general de entradas para la presentación de Tini en el Estadio Centenario de Montevideo se habilitarán el viernes 7 de noviembre desde las 10 horas.

Tini Estadio Centenario Uruguay

