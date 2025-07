"Cacarean las gallinas, no me faltes el respeto": la pelea de Valeria Ripoll en Esta Boca es Mía por el diálogo social

Ese comentario disparó la reacción del pastor y activista vinculado a la izquierda, que hizo un comentario referido a la derrota electoral del Partido Nacional en la elección pasada. " Ay, dios, la herida sigue calando fuerte. Sana la herida y así podés pensar políticamente. No estás entendiendo ni has entendido qué es un diálogo social, y eso que venís del movimiento social", comentó en referencia al pasado de Ripoll como directiva del sindicato municipal, Adeom.

"Cacarean las gallinas, no me faltes el respeto", le retrucó Ripoll, lo que motivó que su oponente le dijera "tu nos faltás el respeto a todos".

Momentos más tarde, y luego de que la conductora Victoria Rodríguez interrumpiera la pelea, Frontán y Ripoll volvieron a cruzarse.

"Tenés una fijación personal conmigo, no solo me faltás el respeto, me interrumpís. Te pido que me dejes hablar", le dijo la excandidata blanca.

La pelea entre Valeria Ripoll y Fernando Frontán