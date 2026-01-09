Carlos Gardel es uruguayo: qué dice el acta de nacimiento que pretende cerrar el debate con Argentina

La Comisión Gardel Rioplatense (CGR) anunció esta semana el hallazgo de la supuesta acta de nacimiento de Carlos Gardel . El documento, encontrado en noviembre de 2025, certificaría que el cantor habría nacido en Tacuarembó el 11 de diciembre de 1887, hijo de ciudadanos uruguayos, figurando como artista y soltero al momento del trámite.

Integrada por investigadores y gestores culturales de Uruguay y Argentina , el folio de 1920 y divulgado por el semanario Búsqueda, habría funcionado como una partida de nacimiento provisional, permitiéndole al ícono rioplatense regularizar su situación y tramitar la ciudadanía argentina mientras se encontraba indocumentado.

El certificado forma parte de un registro oficial del Consulado de Uruguay en Buenos Aires, donde a comienzos del siglo XX cientos de ciudadanos indocumentados regularizaron su situación.

Con su autenticidad y procedencia bajo análisis, el documento será sometido a peritajes técnicos y archivísticos, incluyendo estudios de tinta, papel, filigranas, sellos y caligrafía, junto con una instancia de comparaciones con otros registros consulares de la época.

image

Desde la CGR informaron que el proceso ya inició mediante un acta notarial realizada por una escribana uruguaya y continuará con un peritaje oficial a cargo de la Presidencia de la República. De confirmar su validez, el documento podría ser clave para que organismos internacionales revisen formalmente la identidad histórica de Gardel.

El registro se suma a trabajos previos, como el libro del matemático Eduardo Cuitiño, que en 2013 aportó evidencias científicas en favor de la tesis uruguaya. Sin embargo, nunca se logró acceder a pruebas de ADN, lo que mantuvo abierto el debate.