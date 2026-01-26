Dólar
/ Cultura y Espectáculos / Carnaval / CARNAVAL 2026

Con el concurso de carnaval del Teatro de Verano en pausa hoy abren seis tablados y en uno no se cobra entrada

Tras el debut de ocho conjuntos, este miércoles no habrá actividad en el concurso de carnaval en el Teatro de Verano, pero habrá actuaciones en seis tablados

26 de enero 2026 - 15:00hs
Carnaval: Martín Beracochea, integrante de Don Bochinche y Cía, tras la actuación en el Teatro de Verano.

Foto: DAECPU

Tras el desarrollo normal de las dos primeras etapas de la rueda inicial, el Concurso de Agrupaciones de Carnaval se reanudará este jueves 29 de enero, tras la pausa de este miércoles, jornada en la que no habrá espectáculos en el Teatro de Verano, consecuencia del paro de actividades dispuesto por la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (ADEOM).

Pausa en el Teatro de Verano

La etapa que originalmente se programó para este miércoles 28, la tercera de la primera rueda, se trasladó para el domingo 8 de febrero con el debut en el concurso de la comparsa Integración, la murga La Margarita, los humoristas Cyrano’s y la murga Patos Cabreros.

Actividad de carnaval para este miércoles 28

Quienes quieran ver espectáculos de carnaval este miércoles tienen varias opciones e incluso en una de las propuestas, la de la movida Barrio a Barrio (gestionada por el Municipio A con apoyo de la Intendencia de Montevideo), no se cobra entrada y ahí actuarán una comparsa, una revista y una murga:

Tablado Plaza 1° de Mayo (entrada por Av. De las Leyes)

  • 20:00 - A LA BARTOLA
  • 20:50 - LA MOJIGATA
  • 21:50 - GENTE GRANDE
  • 22:50 - CAYÓ LA CABRA
  • 23:50 - QUESO MAGRO

Tablado Monumental de la Costa (entrada por Av. a la Playa)

  • 20:00 - CURTIDORES DE HONGOS
  • 20:50 - MI VIEJA MULA
  • 21:50 - FALTA Y RESTO
  • 22:50 - LA MOJIGATA
  • 23:50 - DOÑA BASTARDA

Tablado Velódromo Municipal (entrada por Av. Ramón Benzano)

  • 20:00 - GENTE GRANDE
  • 20:50 - LA COMPAÑÍA
  • 21:50 - LA MOJIGATA
  • 22:50 - MI VIEJA MULA
  • 23:50 - CURTIDORES DE HONGOS
  • 00:50 - FALTA Y RESTO

Tablado del Parque (entrada por Av. Sarmiento)

  • 20:00 - LOS MUCHACHOS (actuación completa)
  • 21:50 - JORGE
  • 22:50 - QUESO MAGRO
  • 23:50 - LA GRAN MUÑECA

Tablado Club Malvín (entrada por calle Retamosa)

  • 20:50 - DON BOCHINCHE Y CÍA
  • 21:50 - UN TÍTULO VIEJO
  • 22:50 - CURTIDORES DE HONGOS
  • 23:50 - FALTA Y RESTO

Carnaval Barrio a Barrio (escenario Los Bulevares, entrada por Av. Ideario Artiguista, carnaval gratis)

  • 20:00 - MÁS QUE LONJA
  • 20:50 - HOUSE
  • 21:50 - LOS DIABLOS VERDES

Carnaval 2026: cómo sigue el concurso

En las noches del lunes 26 y del martes 27 estrenaron sus propuestas cuatro murgas, dos comparsas, un elenco de parodistas y uno de humoristas.

Una de las murgas que ya actuó fue Falta y Resto, que regresó al concurso tras casi 10 años de ausencia y dedicó su retirada al expresidente José Mujica.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/carnavalxtf/status/2016012896757547214&partner=&hide_thread=false

En la etapa de este jueves, la número cuatro de la lista de 10 jornadas de la primera rueda, se presentarán por primera vez ante el jurado que preside Gabriela Barboza y el resto del público la comparsa Yambo Kenia, las murgas A La Bartola y Un Titulo Viejo y los parodistas Los Muchachos.

La primera rueda del concurso se extenderá, como se indicó, hasta el domingo 8 de febrero, con otras tres jornadas en las que no habrá actividad en el Teatro de Verano Ramón Collazo, el lunes 2 por las actividades de Iemanjá en esa zona de la capital y los días viernes 6 y sábado 7 por la realización del Desfile de Llamadas en los vecinos barrios Sur y Palermo.

Culminada esta instancia de estreno de las propuestas, los 40 conjuntos se volverán a presentar ante el jurado por segunda vez y culminada esa rueda -denominada de ajustes- los mejores 24 clasificarán a la Liguilla del Carnaval, tras la cual llegará la Noche de Fallos, en la que se conocerá la identidad de los nuevos campeones.

Las entradas

Las entradas -con valores extremos de $ 320 y $ 1.070, están a la venta en forma anticipada en Abitab y, si hay remanente, se expenden cada día luego de la hora 19.30 en las boleterías del escenario del Parque Rodó.

Temas:

Carnaval Carnaval 2026 Teatro de Verano Tablados

