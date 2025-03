El caso de Gene Hackman tomó un giro desconcertante: su viuda llamó a los médicos un día después de su muerte

GENE HACKMAN Las últimas horas de Gene Hackman: convivió con el cuerpo de su esposa sin saberlo y no comió durante días

El llamado de Arakawa

El caso tiene ahora un punto de incertidumbre y misterio, ya que un médico llamado Josiah Child, director de la clínica Cloudberry Health de Nuevo México, asegura que Arakawa llamó a su institución un día después de la fecha oficial de su muerte.

Según publicó el Daily Mail, Child asegura que "la señora Hackman no murió el 11 de febrero porque llamó" a su clínica "el 12 de febrero”. Según el médico, no era la primera vez que la esposa del actor, una pianista de 65 años, se comunicaba con ellos, ya que anteriormente había solicitado un ecocardiograma para su esposo.

“No era mi paciente, pero alguien le recomendó Cloudberry”, agregó Child, que contó que la mujer canceló una cita de Hackman del 10 de febrero porque él "no se sentía bien", pero que el 12 pidió reagendar.

“Nos dijo que vendría esa tarde y le agendamos la cita, pero nunca se presentó. No mostró síntomas de insuficiencia respiratoria. La consulta no era por hantavirus. Intentamos llamarla un par de veces, pero no respondió”.

El perro murió encerrado en una jaula

De lo que sí se conocieron más detalles en las últimas horas es de la muerte de Zinna, uno de los tres perros de la pareja, que fue encontrado muerto el mismo día que hallaron los cadáveres de Hackman y Arakawa.

Según el informe forense, al momento de ser encontrado el cuerpo de Zinna estaba dentro de una jaula en el armario del baño, cerca del cadáver de la esposa del actor, en un estado de momificación parcial y descomposición.

Su estómago estaba prácticamente vacío, a excepción de algo de pelo y bilis, por lo que se estima que murió de deshidratación y hambre. A diferencia de los otros dos animales de la pareja, que al estar la puerta de la finca abierta pudieron escapar, Zinna, que tenía 12 años, murió enjaulada.