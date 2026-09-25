El día en que "el Negro" González Oro declaró su amor por Uruguay: "Me gusta mucho este país"

La muerte del periodista argentino Oscar González "el Negro" Oro a los 74 años volvió a poner en foco su paso por Uruguay .

El multipremiado conductor de radio y televisión se encontraba radicado en Punta del Este desde 2020, luego de encontrar refugio en la ciudad costera ante lo que calificó como "un hartazgo" por las medidas restrictivas desplegadas en su país en el marco de la pandemia de coronavirus.

"Fue una decisión que me costó tomar, pero estoy contento de estar acá. Ya probé mi nuevo estudio saliendo al aire con Nelson Castro y se escucha bien. Así que no voy a tener ningún problema", señaló años atrás en diálogo con Infobae .

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Oriundo de la provincia de Mendoza , González Oro subrayó que haberse radicado en Uruguay le permitió "recuperar su libertad", además de acercarlo a sus hijos, que en aquel momento vivían en Europa.

"Primero hablé con la cónsul general, que es un sol, y le pregunté cómo tenía que hacer para obtener la residencia. Ella me dijo: “Hacé tal cosa, hacé tal otra, certificá esto y lo demás”. Y en un mes, más o menos, me salió. Ya me entregaron una cédula provisoria y, ahora, me van a entregar la definitiva", contó.

El día en que González Oro habló de su amor con Uruguay

En la entrevista publicada por Infobae en agosto de 2020, el conductor explicó que una de las principales razones para instalarse en Uruguay era poder viajar a Europa para reencontrarse con Agustín y Pablo, sus dos hijos, a quienes llevaba aproximadamente un año sin ver.

"Con este documento, desde Montevideo, puedo viajar una semana a Europa a visitar a mis hijos, a los que hace un año que no veo. Yo nunca pasé tanto tiempo sin estar con ellos. Y esa fue la razón más importante por la que decidí venirme a Uruguay. Aparte, a mí me gusta mucho este país", recordó.

Oscar González Oro

González Oro también contó cómo fue su llegada y destacó la recepción que tuvo en el aeropuerto. Según relató, tanto el personal de Migraciones como el de Aduana le dieron la bienvenida, un gesto que lo había emocionado. Después, durante el trayecto hacia Punta del Este, reparó en los comercios abiertos y en algunos restaurantes que funcionaban en La Barra.

Por entonces, el periodista también explicó que tenía amigos instalados en Uruguay y que mantenía contacto con otras figuras argentinas que habían elegido ese destino. Entre ellas mencionó a Susana Giménez, con quien había acordado encontrarse.

"No me vine por ninguna otra razón que no sea la que te expliqué: no me persiguieron, no me censuraron ni me pasó nada", enfatizó.

Oscar González Oro

Oscar "el Negro" González Oro nació el 16 de octubre de 1951 en Mendoza, hijo de Ricardo, director del banco de su ciudad, y de Tita, ama de casa.

En enero pasado, Clarín había informado sobre la preocupación que generaron algunas publicaciones del periodista en redes sociales donde había compartido frases y poemas vinculados con la vida y lo que definía como "el ocaso".