El dramático relato de Diego Jokas, protagonista del rescate a la familia que naufragó en Punta del Este: "Una eternidad"

Lo que comenzó como una tarde de disfrute en la Isla Gorriti terminó convirtiéndose en una pesadilla en el mar que rozó la tragedia, y que tuvo al periodista Diego Jokas como testigo y protagonista inesperado de un rescate límite. El accidente náutico ocurrido este fin de semana en Punta del Este, donde una lancha con siete ocupantes —entre ellos una niña de 2 años y una adolescente de 14— volcó debido al fuerte oleaje, conmocionó a la península. Si bien en las últimas horas se viralizaron las imágenes captadas por un moto de agua que acudió al auxilio, este lunes el periodista Diego Jokas contó que también él fue parte de las tareas de rescate.

Jokas, quien regresaba al puerto junto a dos parejas de amigos tras percibir que las condiciones climáticas empeoraban rápidamente, se encontró de frente con el siniestro. "Fue una situación que nunca imaginé que iba a tener que vivir", confesó el periodista en diálogo con Puesta a Punto de Canal 12.

Visiblemente afectado, Jokas detalló cómo en cuestión de segundos el escenario cambió drásticamente. "Veníamos charlando y uno de mis amigos dice: 'Mirá, se dio vuelta esa lancha'. Una ola muy grande los dio vuelta", relató.

El relato del periodista describió un panorama caótico agravado por el viento y la corriente. Al acercarse a la zona del vuelco, su grupo se percató de la gravedad de la situación: la mayoría de los náufragos no llevaban chalecos salvavidas puestos. "Lo primero que atinamos fue empezar a tirar chalecos al agua", explicó Jokas, señalando la dificultad de maniobrar su barco en medio de un oleaje que les impedía incluso apagar los motores por riesgo a perder el control.

Una familia volcó una lancha en Punta del Este Nos contactamos con @JokasDiego , quien participó del rescate de la familia, y nos contó los detalles sobre el estado de la marea y los procedimientos que se utilizaron para asistirlos. #PuestaAPunto | @teledoce pic.twitter.com/nHxHDaBlZL

La tensión escaló cuando escucharon los gritos desesperados desde el agua: "¡Hay una bebé, hay una bebé!". Fue en ese instante que aparecieron las motos de agua —cuyas imágenes circularon luego en redes—, a quienes Jokas y sus amigos alertaron para que redujeran la velocidad y evitaran embestir a las personas que flotaban a la deriva.

El rescate crítico y la hipotermia

Mientras las motos de agua colaboraban con parte del grupo, la embarcación de Jokas se abocó a subir a bordo a los más vulnerables. El periodista describió con crudeza el estado en el que sacaron del agua a una de las menores. "Logramos subir a la chica de 14 años, que estaba en un estado de shock absoluto. No sé si incluso llegó a tener hipotermia, porque pobrecita, la niña no paraba de temblar", recordó.

"Había siete personas en el agua en estado crítico de una emergencia real. Ninguno de nosotros es especialista en rescate, lógicamente. Hicimos lo que pudimos", reflexionó Jokas, destacando que actuaron por instinto ante la ausencia de autoridades en el "momento cero".

Dura crítica a la respuesta oficial: "Nunca llegaron"

Según su versión, apenas ocurrió el accidente dieron aviso inmediato a las autoridades. "Uno de mis amigos llamó a Prefectura. Pasaban los minutos, y viste que en una situación límite cada minuto te parece una hora y media", sentenció.

La indignación del periodista se hizo palpable al narrar la secuencia posterior: "Volvimos a llamar y nunca, en ningún momento, llegó ninguna lancha de Prefectura a auxiliarnos al agua". Según su cronología de los hechos, tuvieron que realizar todo el rescate, cargar a las víctimas, navegar el tramo restante hasta el puerto y atracar por sus propios medios. "Recién ahí llegó una oficial de Prefectura que, la verdad, pobre, no sabía ni dónde estaba parada. Y pasaron 15 minutos más hasta que llegó una emergencia médica", denunció.

Jokas confirmó luego haber hablado con la madre de la pequeña de 2 años, asegurando que están bien de salud. "Tuvimos suerte de estar justo ahí en el momento que se dieron vuelta. Porque si no estábamos, era absolutamente cosa del destino", concluyó, todavía conmocionado.