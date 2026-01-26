Dólar
/ Nacional / RESCATE

Dos hermanos argentinos rescataron a una familia que sufrió un accidente en lancha en Punta del Este

El rescate quedó grabado en video y fue compartido en redes sociales por uno de los hermanos

26 de enero 2026 - 13:56hs
Rescate
Capturas de video de @daantesito

Dos hermanos argentinos rescataron a una familia uruguaya que volcaron este fin de semana en su lancha frente al puerto de Punta del Este. El rescate quedó grabado en video y fue compartido en redes sociales por uno de los extranjeros.

De acuerdo a lo informado por el medio local FM Gente, el accidente ocurrió en las inmediaciones de la escollera del puerto, cuando la lancha en la que viajaba una familia de siete personas con dos menores de edad en ella perdió estabilidad y se dio vuelta en el agua.

Al percatarse de este hecho, dos argentinos se acercaron a la escena en su moto de agua y brindaron apoyo a las víctimas.

Uno de los rescatistas, identificado en Instagram como @daantesito, compartió imágenes del operativo, donde se lo ve asistiendo a varias personas y trasladándolas hacia otra embarcación que colaboró en la emergencia.

Embed - Hoy ayudamos a un rescate de una lancha dada vuelta en Punta del este
@daantesito

Hoy ayudamos a un rescate de una lancha dada vuelta en Punta del este

original sound - dantesito

De acuerdo con el consignado medio, todos los tripulantes fueron puestos a salvo y no se registraron lesiones.

Tras la evacuación, personal especializado trabajó en la recuperación de la lancha, que fue remolcada hasta la explanada del puerto para su revisión.

Según informó el medio argentino La Nación, los rescatistas argentinos fueron los hermanos, Dante (21 años) y Santino Puddu (15 años).

En declaraciones recogidas por dicho medio, Dante se refirió al hecho y celebró que todo saliera "bien".

"La verdad que fue una locura, una experiencia bastante loca. Me escribió la chica de 14 años de la lancha, me dijo que estaba todo bien y que pudieron recuperar la lancha", dijo.

