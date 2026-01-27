El festival Canelones suena bien se transmitirá gratis por YouTube y Antel TV: los detalles

El festival musical Canelones suena bien , que organiza la intendencia del departamento, y que tendrá su edición 2026 repartida entre el 29 y el 31 de enero en Atlántida, será transmitido por streaming a través de YouTube y la plataforma Antel TV.

El anuncio fue hecho este lunes por la Intendencia de Canelones. El intendente Francisco Legnani confirmó que el festival será emitido gratis a través del canal de YouTube de la Intendencia, así como a través del servicio de streaming de Antel.

Al igual que las ediciones anteriores, el festival Canelones suena bien será con entrada libre en ambas jornadas, y ofrece una grilla con tres artistas en cada uno de sus días.

Tenemos una muy buena noticia para darles! Este año, dimos un paso más. Es por eso que el Canelones Suena Bien, será transmitido en vivo para todas y todos por los canales digitales de @IdCanelones y @AntelDeTodos . Este 29 y 31 de enero, Canelones Suena Bien, desde donde estés! pic.twitter.com/RtDDcnSORU

TELEVISIÓN Tras el final de La culpa es de Colón, Canal 12 anunció un nuevo programa de humor con los mismos conductores

CARNAVAL 2026 Apareció el primer cuplé del carnaval sobre Conexión Ganadera: cantaron las vacas de la murga Gente Grande

En el caso del jueves 29, la grilla tiene un perfil rockero, con la apertura del evento a cargo de la banda canaria Las cobras, seguidos por dos pesos pesados del género: Buitres y La Vela Puerca, que viene de festejar sus 30 años en Montevideo este diciembre.

En el caso del sábado 31, el cartel tiene un perfil más festivo. La primera en subir al escenario será la rapera Røcío, y luego se presentarán Rubén Rada y la única artista extranjera del festival, la brasileña Daniela Mercury, que regresa a Uruguay luego de su paso por el festival Acá estamos en Montevideo en 2023.

Las dos fechas empezarán a las 19 horas.