Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
25°C
nubes dispersas
Miércoles:
Mín  21°
Máx  25°

Siguenos en:

/ Cultura y Espectáculos / MÚSICA

El festival Canelones suena bien se transmitirá gratis por YouTube y Antel TV: los detalles

El festival de música Canelones suena bien, que organiza la Intendencia del departamento, se transmitirá por streaming este 29 y 31 de enero

27 de enero 2026 - 11:05hs
Canelones Suena Bien

Canelones Suena Bien

Intendencia de Canelones.

El festival musical Canelones suena bien, que organiza la intendencia del departamento, y que tendrá su edición 2026 repartida entre el 29 y el 31 de enero en Atlántida, será transmitido por streaming a través de YouTube y la plataforma Antel TV.

El anuncio fue hecho este lunes por la Intendencia de Canelones. El intendente Francisco Legnani confirmó que el festival será emitido gratis a través del canal de YouTube de la Intendencia, así como a través del servicio de streaming de Antel.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FLegnaniSilva/status/2015900248573366555?s=20&partner=&hide_thread=false

Al igual que las ediciones anteriores, el festival Canelones suena bien será con entrada libre en ambas jornadas, y ofrece una grilla con tres artistas en cada uno de sus días.

Más noticias
Carnaval 2026: murga Gente Grande en el Teatro de Verano.
CARNAVAL 2026

Apareció el primer cuplé del carnaval sobre Conexión Ganadera: cantaron las vacas de la murga Gente Grande

Verdaderos culpables, el nuevo programa de humor de Canal 12
TELEVISIÓN

Tras el final de La culpa es de Colón, Canal 12 anunció un nuevo programa de humor con los mismos conductores

En el caso del jueves 29, la grilla tiene un perfil rockero, con la apertura del evento a cargo de la banda canaria Las cobras, seguidos por dos pesos pesados del género: Buitres y La Vela Puerca, que viene de festejar sus 30 años en Montevideo este diciembre.

En el caso del sábado 31, el cartel tiene un perfil más festivo. La primera en subir al escenario será la rapera Røcío, y luego se presentarán Rubén Rada y la única artista extranjera del festival, la brasileña Daniela Mercury, que regresa a Uruguay luego de su paso por el festival Acá estamos en Montevideo en 2023.

Las dos fechas empezarán a las 19 horas.

Temas:

Canelones suena bien YouTube Intendencia de Canelones

Seguí leyendo

Las más leídas

Playa de Canelones
CONTAMINACIÓN

Canelones recomendó no bañarse en dos playas del departamento por superar "valores máximos permitidos para uso recreativo"

El dramático relato de Diego Jokas, protagonista del rescate a la familia que naufragó en Punta del Este: Una eternidad

El dramático relato de Diego Jokas, protagonista del rescate a la familia que naufragó en Punta del Este: "Una eternidad"

BPS publicó el calendario de pagos de jubilaciones y pensiones para febrero 2026
PASIVIDADES

BPS compartió el calendario de pago de jubilaciones y pensiones para febrero 2026: aquí las fechas

Ver ese barco uruguayo fue como ver a mi madre: el relato del argentino rescatado tras pasar la noche a la deriva y su respuesta a la polémica

"Ver ese barco uruguayo fue como ver a mi madre": el relato del argentino rescatado tras pasar la noche a la deriva y su respuesta a la polémica

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos