El mensaje de Millie Bobby Brown, protagonista de Stranger Things, a las críticas y comentarios sobre su físico: "es bullying"

La actriz apuntó contra algunos medios y cuestionó titulares que se refieren a su aspecto físico: "'¿Por qué los miembros de la generación Z como Millie Bobby Brown envejecen tan mal?', de Lydia Hawken; '¿Qué se hizo Millie Bobby Brown en la cara?', de John Ely, 'Confunden a Millie Bobby Brown con la madre de alguien mientras recorre Los Ángeles con su hermana menor Ava', de Cassie Carpenter", enumeró.

"Esto no es periodismo. Esto es bullying. El hecho de que escritores adultos estén perdiendo el tiempo en analizar mi cara, mi cuerpo, mis decisiones, es preocupante. ¿Y que algunos de estos artículos estén escritos por mujeres?, todavía peor. Hay gente desilusionada que no puede manejar ver a una niña convertirse en mujer en sus propios términos", escribió la protagonista de Stranger Things, que este año estrenará su quinta y última temporada.

"Me rehúso a pedir disculpas por haber crecido. No sentiré vergüenza por como me veo, como me visto y como me presento. Seamos mejores. No solo por mi, sino por todas las jóvenes que merecen crecer sin miedo a ser destrozadas solo por existir", concluye su comunicado, que recibió elogios de figuras como Sharon Stone, Sarah Jessica Parker y Aaron Paul de Breaking Bad.