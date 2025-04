"Crecí viendo sus películas": la broma del papa Francisco a Silvester Stallone y otras anécdotas con famosos

Con Sly surgió una anécdota muy particular que el actor conto en el programa de Jimmy Fallon. “Estábamos todos sentados muy tranquilos en silencio esperándolo, mi esposa sostenía como uno 50 rosarios para ser bendecidos, no se si los quería vender para pagar el viaje. Y en eso aparece el Papa que debe tener unos 150 años”, continua Stallone risueño, “y me dice: “'crecí viendo sus películas' y yo me quedé helado. ¿Qué?”, finalizó antes las carcajadas del público y de Fallon.