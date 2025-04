Eunice Castro habló sobre sus años lejos de la televisión uruguaya y lo que aprendió de ese proceso: "Fueron años difíciles"

Al despedirse del ciclo de Canal 4 el pasado 1° de abril, Castro no pudo ocultar su emoción por su vuelta. "Hacía mucho que no estaba en un programa diario, fue un aprendizaje total", comentó en su despedida. "Me divertí, la pasé bien, fue una forma de volver a la televisión", agregó.

Entre las razones detrás de esa inseguridad estaba la operación que tuvo que hacerse en su nariz, cuestiones de salud, y la confrontación con algunos traumas de su vida.

En una entrevista con la revista Galería en octubre de 2024, Castro contó que el momento de su salida de los medios "Fue un momento muy personal. Obviamente no fue específicamente por el problema de la operación de mi nariz, fue mucho más complejo. Una revolución. Yo misma me desconocí en ese momento. (...) El cuerpo te habla. El primer aviso que me dio el mío fueron los problemas de columna en Argentina, que me internan de urgencia pasándome calmantes fuertísimos. Me vuelvo para Uruguay con cuatro hernias de disco y un desplazamiento del sacro. Todo empezó ahí".

La modelo contó que el uso de la medicación para el dolor trajo consigo la aparición de "otra adicción, que no estaba muy clara entre tanto calmante y corticoide, pero estaba presente", y que no cayó en una depresión pero sí la sumió en un estado "totalmente débil, vulnerable".

Según ella, ese estado respondió a que no había "hecho el duelo de muchas cosas", y que había "algo muy fuerte que estaba sin salir". Consultada por la periodista que la entrevistó sobre de qué se trataba ese duelo, Castro reveló que fue un abuso sexual que sufrió de niña.

Castro aseguró que poder hablar la hizo más "libre" y que le permitió sentir que el abuso no la "definía como persona". Sin embargo, en esa primera etapa en la que no pudo hablarlo, lo canalizó a través de la "autolesión".

"La autolesión apareció para disminuir el estrés, el trauma, el dolor. La motivó el no tolerar lo que sentía, y la facilitó la medicación con corticoides y toda esa mezcla que hice ablandó el tejido. (...) Yo me lastimaba el labio, un dedo, así como hay gente que se corta o se arranca pelos. Son pequeñas agresiones que los seres humanos nos hacemos buscando no sé qué, y puede ir en aumento. Yo por momentos lo dominaba y por otros afloraba, hasta que llegué al límite y me lastimé la nariz con mis propias manos".

Todos esos elementos la llevaron a alejarse de la pantalla. "Fueron años difíciles, pero dentro mío estaba concentrada y sabía que iba a salir de eso, por más que busqué trabajo de otras cosas, en algún momento me di cuenta que tenía que volver a lo mío. Y ahí empecé teatro en 2018", relató la comunicadora.

El aprendizaje de Eunice Castro en sus años lejos de los medios

Castro contó que a pesar de los momentos complejos de esos años, hubo también lecciones vitales que sigue aplicando hasta hoy.

"Aprendí a tener mucha paciencia, no tenía tanta antes", contó en El Living. "Quería todo ya, y todo perfecto, y eso no se puede. Ya sabía que no se podía, pero siempre lo intentaba".