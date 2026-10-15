Evitta Luna reclamó al Estado uruguayo soluciones para que los jóvenes puedan alquilar: "Yamandú, te hablo a vos"

La actriz e influencer uruguaya Evitta Luna cuestionó el miércoles las dificultades para acceder a una vivienda en Uruguay y reclamó una mayor intervención del Estado para garantizar condiciones habitacionales dignas.

Durante su participación en TDT, el programa de streaming de OLGA , la artista apuntó contra el costo de los alquileres en Montevideo y advirtió que independizarse se volvió cada vez más difícil para quienes estudian o tienen ingresos bajos.

"Chicos, un monoambiente paupérrimo, paupérrimo, feo, un cuchitril en Cordón, te sale tipo 25.000 pesos, que es lo que te pagan, ponele, es el sueldo mínimo de un laburo", lanzó.

VIDEO | "Chiquilines, si quieren me voy": el enojo del "Colo" Gianarelli con los participantes de Gran Hermano, ¿qué pasó?

Luna también recordó las privaciones económicas que atravesó cuando compartía una vivienda con sus hermanos y vinculó el problema habitacional con las dificultades para alimentarse, estudiar y cuidar la salud mental.

"Te tenés que mudar a ese monoambiente con un amigo, tenés que procurar no matarse en ese monoambiente y comprar una propiedad de ese monoambiente está 200.000 dólares. Un cuchitril", insistió.

¿Qué dijo Evitta Luna sobre los alquileres y el acceso a la vivienda en Uruguay?

Evitta Luna tomó como ejemplo el precio de los monoambientes en el barrio Cordón, en Montevideo, para describir la situación que atraviesan quienes buscan alquilar por primera vez. "En Uruguay los jóvenes no pueden alquilar un monoambiente paupérrimo, feo, un cuchitril, en Cordón", remarcó.

La influencer afirmó que una departamento de esas características puede costar hasta 25.000 pesos mensuales, un monto que comparó con el salario mínimo de un trabajador. También señaló que comprar una propiedad de ese tipo puede alcanzar hasta los 200.000 dólares, una cifra que, según planteó, vuelve prácticamente inaccesible la vivienda propia para buena parte de la población joven.

"Es muy necesario que el Estado garantice viviendas dignas para los jóvenes", siguió Luna, y advirtió que permanecer en el hogar familiar tampoco siempre representa una alternativa sencilla, especialmente cuando existen conflictos de convivencia.

Evitta Luna en OLGA OLGA (YouTube)

Durante la charla, la integrante del elenco de Cautiva recordó su experiencia cuando alquilaba con dos de sus hermanos en el barrio Goes. "Yo alquilaba y comía arroz con croqueta de papa, que yo me la frizaba yo, y era eso lo que comía o comía dos veces por día porque no me daba para comer”, relató.

A partir de esa vivencia, planteó las dificultades que atraviesan quienes deben trabajar y estudiar sin contar con recursos suficientes para sostenerse.

"¿Cómo te da la energía para estudiar?", se preguntó, al relacionar las condiciones económicas con las posibilidades de continuar una formación académica. También mencionó la salud mental como otro aspecto que, a su entender, queda relegado frente a las dificultades cotidianas.

La comediante consideró que el problema no se limita a Uruguay, sino que afecta a jóvenes de distintos países. En ese sentido, cuestionó la distancia entre los salarios y el costo de vida, y sostuvo que incluso quienes tienen empleos estables pueden encontrar obstáculos para comprar una propiedad.

"Imaginate alguien que labura en un café o en un supermercado, soñar con tener una propiedad", siguió. Para Luna, contar con un lugar donde vivir constituye una condición básica para proyectar otros objetivos personales y participar de la vida de su comunidad.

Hacia el final de su intervención, la influencer dirigió un mensaje al presidente uruguayo, Yamandú Orsi, y reclamó medidas para mejorar las condiciones de los estudiantes. "Estado ausente a más no poder, esto va para Uruguay, más presencia para que los estudiantes tengan vivienda digna", exaltó.