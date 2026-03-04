Gran Hermano | Santiago "Tato" Algorta rompió el silencio: "El auto se hizo m..."

El participante uruguayo y último ganador de Gran Hermano Argentina, Santiago "Tato" Algorta, rompió el silencio en redes sociales después de protagonizar un accidente automovilistico en la zona de Dolores, del departamento de Soriano.
Conforme a la información ratificada por el conductor del reality Santiago del Moro, el joven de 30 años perdió el control del auto al tomar una curva que estaba mal señalizada y tenía poca iluminación.