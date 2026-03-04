Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
25°C
muy nuboso
Jueves:
Mín  21°
Máx  24°

Siguenos en:

/ Cultura y Espectáculos / REDES

Gran Hermano | Santiago "Tato" Algorta rompió el silencio: "El auto se hizo m..."

Conforme a la información ratificada por el conductor del reality Santiago del Moro, el joven de 30 años perdió el control del auto al tomar una curva que estaba mal señalizada y tenía poca iluminación.

4 de marzo 2026 - 13:56hs
Santiago Tato Algorta

El participante uruguayo y último ganador de Gran Hermano Argentina, Santiago "Tato" Algorta, rompió el silencio en redes sociales después de protagonizar un accidente automovilistico en la zona de Dolores, del departamento de Soriano.

Conforme a la información ratificada por el conductor del reality Santiago del Moro, el joven de 30 años perdió el control del auto al tomar una curva que, de acuerdo con los reportes posteriores, estaba mal señalizada y tenía poca iluminación.

Santiago "Tato" Algorta

"Ayer tuve un accidente bastante grande, pero nada grave. La realidad es que fue una desgracia con suerte", señaló Algorta en una story vía Instagram.

Más noticias
Gran Hermano Uruguay abrió sus inscripciones
TELEVISIÓN

Gran Hermano Uruguay abrió su casting: cómo anotarse y qué hay que incluir en la postulación

Santiago Tato Algorta
TELEVISIÓN

Tato Algorta, el uruguayo que fue el último campeón de Gran Hermano en Argentina, volcó su auto en Dolores

Noticia en desarollo...

Temas:

gran hermano Santiago Algorta Santiago del Moro

Seguí leyendo

Las más leídas

Alfredo Rava con el defensor Sasson
CONEXION GANADERA

"No puedo creer que Basso haya elegido irse sin haber dicho dejen cerrado, no toquen nada, está todo podrido", declaró Alfredo Rava en Fiscalía

Nelson Duarte
MINISTERIO DE DEFENSA

El capitán Nelson Duarte fue acosado laboralmente durante el gobierno de Lacalle Pou, según resolución del Ministerio de Defensa

Mario Bergara: No se puede hablar de túnel en 18 de Julio, no hay ningún túnel y no se sabe si habrá túnel
REFORMA DEL TRANSPORTE

Mario Bergara: "No se puede hablar de túnel en 18 de Julio, no hay ningún túnel y no se sabe si habrá túnel"

Ignacio Alonso presidente de la AUF
FÚTBOL

Mirá por dónde se podrá ver ahora el fútbol uruguayo luego de la firma de los nuevos contratos de TV

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos