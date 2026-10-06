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Jona Suárez respondió a Alex Stella, que dijo que la plena está en "decadencia" por las nuevas generaciones: "Si hoy estamos acá es porque estamos haciendo las cosas bien"

Jona Suárez Gularte respondió a las críticas de Alex Stella hacia las nuevas generaciones de la música tropical, después de haber dicho que el género se encuentra en "decadencia"

6 de octubre de 2026 16:38 hs
La Nueva Escuela en el Antel Arena

La Nueva Escuela en el Antel Arena

Joaquín Ormando

El cantante Alex Stella quedó en el centro del debate de la música tropical luego de que se viralizaran declaraciones en las que opinaba que el género se encuentra en un proceso de “decadencia” y lo responsabilizara sobre las nuevas generaciones de artistas.

Durante una entrevista en el programa de streaming Hacemos lo que podemos, el artista opinó que “profesionalmente la música tropical ha cambiado para mal y va en decadencia”.

El cantante –que este año regresó a la formación de Karibe con K junto a Yesty Prieto, Miguel Ángel Cufos y Gerardo Nieto– dijo que “las orquestas no se preocupan por hacer las cosas bien“ y sostuvo que no le gustan muchos de sus colegas más jóvenes.

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“De la generación nueva, para mí el que se salva es Damián Lescano. Es la excepción a la regla. Después, tiraron la llave al mar y ya está”, opinó.

Entonces el conductor Richard Galeano le preguntó sobre Luana, referente de la música tropical y quien acaba de agotar la venta de entradas de su primer Antel Arena. “No me gusta Luana, no. No me gusta La Deskarga, no me gusta La Bocha 12, no me gusta Juanjo Morgade, no me gusta Mariano Bermúdez. Pero para gustos son los colores”, respondió el cantante.

El recorte de sus declaraciones en el canal de streaming se viralizó en los últimos días y generó las reacciones de diferentes músicos de la escena tropical.

El pasado viernes la banda de plena La Nueva Escuela, uno de los proyectos líderes de la nueva generación, fue elegida para abrir el show de la cantante argentina María Becerra, después de haber hecho su propia fecha en la arena cerrada.

Allí, detrás de escena, Jona Suárez Gularte habló con El Observador sobre la elección de la banda para abrir el espectáculo. “Es un placer mostrarle nuestra música. Uno hace música porque le gusta y nunca sabes a dónde llega, y por suerte llegó a una artista grande, le gustó y vinimos a disfrutarlo con ellos”, comentó.

Durante la entrevista, Suárez se refirió a los dichos de Alex Stella y envió un mensaje a las nuevas generaciones. “Quiero aprovechar para darle mis respetos a toda la generación nueva que está haciendo música ahora, que defiende el género de la plena, que defiende el género del reggaetón y del trap. Que sigan adelante porque muchas veces nos dan para atrás y duele un poco porque también somos fanáticos de la gente grande y cuando dan para atrás está de menos”, dijo.

Al ser consultado sobre si se refería a las declaraciones del cantante de Karibe con K, el líder de La Nueva Escuela lo confirmó y agregó: “Con mucho respeto, a mí me encanta su música y si no le gusta lo que hacemos es una lástima, pero si hoy estamos acá es porque estamos haciendo las cosas bien”.

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