La despedida entre lágrimas de Sergio Silvestri de Radio Sarandí: "Nunca van a dejar de estar en mi corazón"

La despedida de Sergio Silvestri

"Hace cerca de 40 años que me acompaña en la vida un micrófono de radio, y 16 en la que no tengo duda es la mejor radio del país, que es Sarandí. No es una frase hecha, lo determina la historia, los profesionales que pasaron por estos micrófonos. Y a mi me significa mucho, porque de aquel chiquilín que relataba y comentaba partidos de fútbol en el límite de su casa con jugadores de cartón, a este veterano que tuvo la posibilidad de trabajar entrevistando, preguntando, contando historias, buscando noticias, intentando transmitir la realidad de lo que pasa, pude hacer periodismo de verdad en esta emisora", dijo Silvestri.