TRATAMIENTO

La emoción de Lucas Sugo por el regreso de su hija Florencia a Uruguay luego de tratarse en Estados Unidos por su enfermedad: "está muy bien y fuerte"

El cantante Lucas Sugo compartió novedades sobre el estado del tratamiento contra el cáncer de su hija Florencia, que fue diagnosticada en 2025

15 de enero 2026 - 8:53hs
Lucas Sugo junto a su hija Florencia y el resto de su familia

Lucas Sugo junto a su hija Florencia y el resto de su familia

El cantante y músico Lucas Sugo compartió este miércoles en sus redes sociales su emoción por el regreso a Uruguay de su hija mayor, Florencia, que se encontraba en Estados Unidos tratándose por el cáncer que le fue diagnosticado en 2025. La joven volvió al país para pasar su cumpleaños 23 con su familia, y se reencontró con los suyos en el Aeropuerto de Carrasco.

El músico fue parte de la comitiva de bienvenida, y compartió en su cuenta de Instagram un video del momento y del reencuentro, además de compartir algo de información sobre cómo seguirá el tratamiento de su hija, y sobre su estado.

"Llegó nuestra Flor amada para pasar su cumple en familia", escribió Sugo. "Después tiene que volver a Estados Unidos para seguir con su tratamiento".

"Ella está muy bien y fuerte, gracias al Señor. Esta publicación la hago porque muchas personas me han hecho saber que están, y firmes en oraciones y buena vibra. Por eso, gracias", agregó el artista.

El tratamiento que Florencia Sugo realiza en Estados Unidos

En noviembre del año pasado, la hija del artista compartió en sus redes sociales algunos detalles sobre el tratamiento que está realizando en Estados Unidos, luego de una primera etapa del proceso que se desarrolló entre Uruguay y Brasil, donde también se sometió a algunos estudios.

En Estados Unidos, Florencia Sugo se integró a un ensayo clínico de una nueva medicación contra la mutación genética KRAS G12D que le generó la enfermedad diagnosticada a principios de 2025.

"Todavía no existen medicamentos en el mercado para este tipo de mutación, por eso nuestra prioridad era entrar en este ensayo", explicó Sugo en relación al compuesto experimental.

Florencia Sugo confirmó en Instagram que el diagnóstico respondía a un carcinoma de sitio primario desconocido. "Es decir, a pesar de varios estudios nunca se pudo saber dónde fue el origen, pero los médicos se inclinan a pulmón porque la mayor masa tumoral se encuentra en ese sitio", sumó.

Según repasó, reiterativos dolores a nivel de espalda y la aparición de algunos bultos en esa zona fueron los que le hicieron consultar. "El dolor que sentía me hizo consultar a tiempo. Sentía dolor y tenía bultitos que después nos enteramos que eran metástasis pero igualmente lo agarramos a tiempo y ya no existen", agregó.

Temas:

Lucas Sugo Cáncer Uruguay

