"La puta madre, pegale al arco, no es tan difícil": la desesperación de un relator en el partido de Uruguay y Bolivia por Eliminatorias

Álvaro González Márquez, relator de Del Sol, no aguantó la rabia en el partido de Uruguay

Y también dejó un llamativo relato, autoría de Álvaro González Márquez en Del Sol FM . El relator del programa 13 a 0 no pudo contener la rabia en el segundo tiempo del partido, en un momento en el que el encuentro se hizo de ida y vuelta entre los dos equipos, y Uruguay tuvo algunas jugadas de peligro que no concretó de la mejor manera.

En un segmento del relato, que fue difundido por el programa y circuló por las redes, González Márquez canalizó el ánimo de varios espectadores cuando comentó "Por el medio pide Pellistri, el toque a la entrada del área, le quedó a Valverde, la tiene ahora Araújo, tocó, el remate no llega, no llega, no llega, peguelé, peguelé, peguelé alguien, pegale, pegaaaaaleee", exclamó.