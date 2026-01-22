La reacción de Lula al enterarse de las cuatro nueva nominaciones al Oscar que se llevó Brasil por El agente secreto

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva , celebró este jueves las cuatro nominaciones de El agente secreto a los premios Oscar , y afirmó que "estar entre los mejores del mundo ya es una victoria" de la cultura brasileña y de su "capacidad para contar historias que cruzan fronteras".

"El cine brasileño está entre los grandes del mundo", manifestó el mandatario en sus redes sociales tras las nominaciones de la Academia de Hollywood al largometraje dirigido por Kleber Mendonça Filho.

Asimismo, Lula también festejó que Wagner Moura vaya a competir en la categoría de mejor actor con figuras de Hollywood, como Timothée Chalamet (Marty Supremo), Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra), Ethan Hawke (Blue Moon) y Michael B. Jordan (Pecadores).

O cinema brasileiro está em um dos melhores momentos de sua história! A indicação de O Agente Secreto para quatro categorias do Oscar é motivo de celebração para todo o país. É o reconhecimento da nossa cultura e da capacidade do Brasil de contar histórias que emocionam o mundo… pic.twitter.com/12zeAv6tuV

CINE Premios Oscar 2026: estas son las películas nominadas (y el récord histórico que batió una de ellas)

En El Agente Secreto, el brasileño interpreta a Marcelo, un experto en tecnología y fugitivo que viaja a su ciudad natal, Recife, durante el Carnaval, buscando reencontrarse con su hijo, pero descubre que la ciudad es un lugar más peligroso de lo que esperaba.

La cinta de suspense histórico, ambientada en el Brasil de 1977, también quedó entre las cinco mejores en la nueva categoría de mejor reparto.

Escrita y dirigida por el director Kleber Mendonça Filho, el largometraje recibió elogios en el Festival de Cannes, además del galardón a mejor actor por su interpretación; y recientemente se hizo con dos Globo de Oro, a mejor película de habla no inglesa y mejor actor de drama para Moura.

Tanto El agente secreto como Moura siguen la estela de su predecesora Aún estoy aquí, el drama con el que Fernanda Torres alcanzó el Globo de Oro a mejor actriz de drama, mientras que la película se alzó con el Oscar a mejor película internacional.

Lula también celebró la nominación del brasileño Adolpho Veloso a mejor dirección de fotografía de la película Sueños de trenes, dirigida por Clint Bentley.

EFE