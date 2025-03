"Lo que me marcó no fue su deseo, fue su salvajismo", declara una denunciante de Gerard Depardieu

“Lo que me marcó no es su deseo sexual, fue su salvajismo” , testificó este martes una de las dos denunciantes del juicio en París contra el actor francés Gérard Depardieu por las agresiones sexuales presuntamente cometidas en 2021 durante el rodaje de la película Les volets verts.

"Me atrapó, me hizo avanzar y me pinzó con las piernas. Tenía una fuerza terrible", indicó una de ellas, decoradora de profesión y llamada Amélie (su nombre completo permanece confidencial), cuyo caso fue el primero en ser abordado.