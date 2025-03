Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado vuelven a Montevideo: "El espíritu del Indio siempre está en nuestros shows"

Sin embargo, Gaspar Benegas y Baltasar Comotto, guitarristas de la banda, no pierden las esperanzas de que un día vuelva a estar a su lado frente a las multitudes ricoteras que los acompañan, en ese ritual que miles siguen de forma religiosa. Y, saben, tampoco le pueden quitar las esperanzas a esos fieles, aunque sepan que el estado de salud del líder del grupo no es el mejor.

¿Qué podemos esperar de este concierto en el Velódromo?

Gaspar Benegas (GB): Yo creo que un poco de lo mismo pero siempre mejorado. Llevamos tres conciertos acá sin el Indio, el primero fue increíble. El anterior hubo un poco de falta de argentinos, porque la situación económica de nuestro país no ayudaba mucho. En este show ya nos estamos dando cuenta que se están viniendo muchos argentinos, así que eso está bueno porque la experiencia es toda también, viajar y curtir y hacer la previa y juntarse. El movimiento ricotero tiene esa premisa también, no es sólo ir a ver un concierto.

Acá contamos con un público ricotero de Montevideo que quedó sembrado desde los shows de los Redondos y que creció. Hay jóvenes que escuchan los Redondos, que escuchan Fundamentalistas, siempre con un cariño muy especial por haber sido uno de nuestros primeros shows con el Indio hace 20 años, en el 2005. Así que también remite a los comienzos de nuestra historia como Fundamentalistas. Vamos a hacer mucho hincapié en el primer álbum, que estamos de festejo de la salida del primer disco. No vamos a inventar la pólvora, es un show buenísimo con un repertorio lleno de canciones buenas, y es muy difícil equivocarse.

Vienen de publicar un álbum en vivo en los últimos meses, hay una gira en España. ¿Qué otros desafíos esperan a la banda en estos próximos meses?

Baltasar Comotto (BC): Vamos paso a paso. O sea, siempre está el redoblar la apuesta a lo anterior que hicimos, de innovar en la puesta en escena, en el repertorio, tocar temas que no hayamos tocado en conciertos anteriores. También están las grabaciones, a veces el Indio nos convoca para contribuir a Marsupiales (El Míster y los Marsupiales Extintos, proyecto musical de Solari) y bueno, disfrutar de estas canciones, de este público increíble que tiene el Indio, que es único.

Lo sabemos súper bien, siempre suceden situaciones distintas, en marcos diferentes también. El último show que hicimos fue en Baradero, estuvo bueno, se hizo al lado de una fábrica, fue muy industrial de alguna manera la puesta en escena, fue mucha gente. Fue un show bisagra, creemos que fue un show así donde rompimos algo.

¿En qué sentido?

GB: Fue como el primer show de esta etapa en la que estamos tocando sin el Indio donde viajamos y armamos un predio donde no hay nada y se trasladaron 50.000 personas al medio del campo a vernos. Nunca se había hecho un show ahí, se acondicionó el espacio. Fue un poco el camino que veníamos haciendo con el Indio, pero bueno, esta fue la primera fecha de Fundamentalistas, con viaje así, público que se traslada y armar un predio de cero en un lugar que no hay ni electricidad ni agua.

Queremos sacar el concierto completo para que lo puedan ver entero en Youtube antes de este show el 5 de abril, por ahí a mediados de marzo terminar con todo ese show, con la edición del video y la mezcla del audio para subirlo y que se pueda disfrutar.

¿Hay un disco en el horizonte o por ahora están más enfocados en la parte de conciertos en vivo?

BC: Sí, queremos apuntar a los shows básicamente, y bueno, eso lo dictamina el Indio, ¿no? Por ahora se van presentando nuevas canciones, nuevos temas, tiene un montón de temas que todavía no salieron.

GB: Nosotros sacamos siete canciones junto al Indio, que no son parte de ningún disco, y él con Marsupiales no sé cuántas canciones sacó, alrededor de 18. Varios estamos involucrados en ese proyecto, pero el Indio cerró un poco la etapa de los discos de Fundamentalistas. Creo que el último disco que tiene las fotos de los padres en la tapa y todos los artistas que influyeron en su pensar y en su arte es un disco significativo, que parece un último álbum (El ruiseñor, el amor y la muerte). Igual nosotros siempre tenemos la esperanza de hacer otro disco más. Lo que pasa es que él está ahora con esta urgencia donde hace tres temas y ya los muestra, y con los Fundamentalistas hicimos lo mismo, hacemos dos temas y ya sacamos lo que está. No teníamos la paciencia de esperar tres años para sacar un álbum como teníamos antes, era cosa meticulosa de estar mezclando cuatro compases durante un mes. Cambiaron los tiempos y la obra de Fundamentalistas está buenísima, son cinco discos que cierran perfecto y nuestra tarea también es tocar esos discos, llevarlos adelante.

¿Hay una urgencia de tener que estar más afuera tocando que tener ese tiempo para poder sacar algo más elaborado, con mucho más tiempo de producción?

BC: Sí, también sacar los temas más rápido también, que está bueno también, porque a veces en el proceso de un disco uno tiende a la perfección y a tratar de buscar lo mejor, y eso también a veces te termina saturando. Me parece que es un momento para sacar las cosas más rápidas, pero no por una cuestión de que tiene que ser rápido y malo, sino por una cuestión de disfrute de la canción, de no cansarte, no sobrepensarla tanto, que sea más fresco en ese sentido. Por eso creo que también el Indio va para ese lado.

1699531150662.webp Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado KVKFOTOS

Es como que encuentra una dinámica más vertiginosa.

GB: Sí. Cuando voy a grabar, ahora me dice ‘listo ya está, no me llenes todo de guitarras que después tengo que estar días editando’ (risas).

¿Y cuándo vieron ese cambio?

BC: Creo que después de que se fue Martín (Carrizo, baterista de la banda, director musical e ingeniero de sonido que abandonó el proyecto en 2018 y falleció en 2022 a causa de la ELA), hubo cambios notorios en ese sentido. Martín fue una persona súper importante en la obra del Indio, en las producciones, y cuando se fue, de alguna manera, cambió la manera de trabajo del Indio, de cómo concebir las canciones, la dirección que le da a las canciones.

GB: Y aparte los discos eran discos conceptuales, el Indio siempre trabaja con un concepto de una temática que unifica todas las canciones y es de esa generación. Ya cuando sacó un disco que no lo podía presentar en vivo, que es el último, y también el formato de CD que ya no existe más, que era el formato de disco, perdió un poco la motivación del trabajo. Él es una especie en extinción porque artistas así ya no existen, pero también tiene la necesidad de expresarse, por eso sigue sacando canciones. Se le ocurre una canción y la comparte con su público, no le interesa si es un hit porque ya no es parte de un álbum, no se va a tocar en vivo. Es más una catarsis, así como todos los días comparte poemas en sus redes sociales que son increíbles o dibujos, también nos regala canciones, y las canciones también con el tiempo se empiezan a abrir caminos. Una canción apenas sale es difícil que pegue, y después perdura en la memoria.

En febrero se cumplieron dos años del anuncio del Indio de la retirada de los escenarios. ¿Sienten que el público ya incorporó el nuevo formato?

GB: No, siempre. El formato está buenísimo, pero también hay una esperanza de que el Indio se suba al escenario, que eso no se lo podés sacar nunca a la gente. Por más que lo diga él, se lo digas vos. La gente elige creer, ¿viste? El famoso elijo creer (risas).

¿Y ustedes también mantienen esa esperanza?

GB: Yo sí, también elijo creer, pero bueno, ya el Indio me dijo: ‘¿Vos dijiste en una nota que ustedes iban a tocar hasta que yo vuelva al escenario?’ (risas). La verdad que por su condición de salud no está para volver al escenario ahora. Pero bueno, yo siempre se lo propongo, se lo digo. Un tema, de ver la forma de hacer algo con él en su estudio, grabar algo. Pero bueno, mucha gente como lo escucha bien, cree que está bien, y lo ve que da notas y habla lúcido, y cree que no toca porque no quiere. Pero también las últimas dos notas lo vieron a contraluz. O sea, la gente no ve cómo está él. Por esa cuestión de salud es que no puede tocar, no porque no quiera. Lo que más quiere él es estar bien, sentirse bien y subirse a cantar con nosotros.

BC: Igual, yo por lo menos siento que el espíritu está siempre en nuestros shows. Cuando toco siento como que lo tengo al lado de alguna manera. No sé por qué, es como una energía. Tocamos como si estuviera al lado. Eso potencia al grupo.

Es innegable que esa presencia del Indio era sumamente impactante en el escenario. ¿Cómo trabajan ustedes para ocupar musicalmente un impacto que era tan fuerte como el suyo?

BC: Creo que eso es irreemplazable, la imagen del Indio es irreemplazable. Es una cosa que, si está ahí y lo ves, uff. Pero bueno, sentimos que lo tenemos al lado de alguna manera.

GB: Y también en los últimos shows, para no joderlo mucho con ir a hacerlo cantar un tema de Los Redondos porque se aburre, él prefiere gastar su tiempo haciendo temas nuevos, que vayamos a filmarlo cantando Tarea fina, ¿viste? Nos dice ‘no me hagan perder el tiempo, ya lo canté un montón’, (risas). Lo que hicimos para agregar algunos temas que queríamos pero que solo los puede cantar él, fue tomar la voz de los discos de Los Redondos, imágenes de shows de él todo pibe, vigoroso, tirando todos los pasos. Tenemos algunos temas con esa voz y con esa imagen que nos levanta la energía. Siempre tenemos dos o tres temas que participa el Indio en pantalla que son los temas en los que el público explota, y a nosotros también nos contagia su voz. Sucede siempre. Aunque sea de manera virtual, cambia el show cuando aparece el Indio. No podemos prescindir de eso. A veces lo pensamos, pensamos en hacer un show sin ningún tema cantado por el Indio, y todavía no nos animamos.

La última me la hizo un muy fan de ustedes. Si mañana fuera el último concierto de los Fundamentalistas y les dejan elegir el lugar que quieran, ¿a dónde van?

BC: Esa cosa de ponernos en riesgo siempre (risas), es una necesidad rioplatense. A mí me gusta Tandil. Tengo lindos recuerdos. Está bueno. El clima, los toques estuvieron lindos ahí. Tandil es el lugar donde siempre salieron bien los shows. Que la pasamos bien, que tocamos bien. Un buen recuerdo. Porque La Plata sería volver al inicio, pero no tiene tanta magia el lugar. Tandil es un lugar hermoso y está geográficamente muy en el centro del país, tiene acceso fácil de todas partes. Los mejores recuerdos son de Tandil.