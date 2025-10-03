Dólar
Los mejores discos, libros y películas del siglo XXI en Uruguay: las tres listas que armaron más de 300 referentes

El Observador convocó a referentes del cine, las letras y la música uruguaya para elegir las mejores obras creadas desde el 2000 hasta ahora

3 de octubre 2025 - 17:37hs
El Observador | Emanuel Bremermann
El Observador | Nicolás Tabárez

Por  Emanuel Bremermann  y Nicolás Tabárez

¿Cuáles son los mejores libros, películas y discos uruguayos del siglo xxi? Esa fue la pregunta que El Observador le hizo a más de 300 referentes del cine, las letras y la música nacional a lo largo de las últimas semanas, en una trilogía de encuestas en las que participaron más de 100 figuras en cada una.

En cada encuesta, los participantes eligieron sus cinco obras predilectas, sin orden de preferencia, y las más votadas fueron las que integraron cada uno de los rankings. Las listas abarcan obras creadas entre el 1° de enero del 2000 y este 2025.

A continuación, las tres selecciones principales.

