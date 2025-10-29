Dólar
/ Cultura y Espectáculos / TEATRO

Los Premios Florencio 2025 tienen nominados: estas son todas las obras, actores y dramaturgos que compiten por una estatuilla

Ya están disponibles las nominaciones a los Premios Florencio, un reconocimiento a lo mejor del teatro infantil y las obras para adultos, según la Asociación de Críticos Teatrales

29 de octubre 2025 - 18:51hs
Edipo en Ezeiza&nbsp;

Edipo en Ezeiza 

Reinaldo Altamirano

La Asociación de Críticos Teatrales del Uruguay (ACTU) divulgó este lunes la lista de nominados a los Premios Florencio 2025 a lo más destacado del teatro nacional tanto para adultos como para el público infantil.

La entrega de los premios se hará en dos ceremonias. El domingo 9 de noviembre a las 17:00 se entregarán en la sala Zitarrosa las estatuillas de las categorías infantiles, mientras que el lunes 1º de diciembre a las 20:00 se hará entrega de los premios de las categorías para adultos en el Teatro Solís.

Teatro para adultos

Espectáculo y dirección

  • Birdland (de Simon Stephens, dirección de Anthony Fletcher).
  • Canción del primer deseo (de Andrew Bovell, dirección de Leonel Schmidt).
  • Casa de muñecas, 2ª parte (de Lucas Hnath, dirección de Juan Luis Granato).
  • Díptico de los padres (escrita y dirigida por Gustavo Kreiman).
  • Edipo en Ezeiza (de Pompeyo Audivert, dirección de Micaela Larroca).
  • Perdidos en Yonkers (de Neil Simon, dirección de Álvaro Ahunchain).

Actriz

  • Leonor Chavarría (Perdidos en Yonkers).
  • Martina Ferrería (Edipo en Ezeiza).
  • Myriam Gleijer (La reina de la belleza de Leenane).
  • María Eugenia Puyol (El lugar donde nacen las olas).
  • Aline Rava (Canción del primer deseo).
  • Vicky Rodríguez Cartagena (Casa de muñecas 2ª parte).

Actor

  • Martín Cabrera (Te debía una margarita).
  • Matías Laglére (Hasta el más grande infinito).
  • Álvaro Lamas (Canción del primer deseo).
  • Luis Pazos (Birdland).
  • Gustavo Kreiman (Díptico de los padres).
  • Sebastian Silvera Perdomo (El ángel de la culpa).
  • Pablo Varrailhón (Todos eran mis hijos).

Actriz de reparto

  • Alicia Alfonso (Todos eran mis hijos).
  • Lila García (Ricardo III).
  • Dahiana Méndez (El lugar donde nacen las olas).
  • Virginia Méndez (Casa de muñecas 2ª parte).
  • Valentina Perera (Hasta el más grande infinito).
  • Jimena Pérez (Los derechos de la salud).

Actor de reparto

  • Rafael Beltrán (Perdidos en Yonkers).
  • Ruben Cortizo Voelker (Te debía una margarita).
  • Alejandro Martínez Savio (Perdidos en Yonkers).
  • Sergio Mautone (Casa de Muñecas 2ª parte).
  • Manuel Miranda (Hasta el más grande infinito).
  • Octavio Tellechea (Perdidos en Yonkers).

Elenco

  • Casa de muñecas, 2ª parte.
  • Edipo en Ezeiza.
  • Infierno (Acreedores).
  • Murmuria.
  • Parte de este mundo.
  • Perdidos en Yonkers.

Texto de autor nacional

  • Walter Acosta (Ser o NO ser).
  • Sandra Escames (Te debía una margarita).
  • Ezequiel Núñez (Mala persona).
  • Federico Puig (El lugar donde nacen las olas).
  • Carolina Rodríguez y Pablo Dive (Juana de América).

Escenografía y ambientación

  • Dante Alfonso (Ricardo III).
  • Alejo Buysse (Edipo en Ezeiza).
  • Diego Cáceres (Cobarde y salvaje).
  • Eugenia Ciomei (Ahoradespués).
  • Paula Evans (Cuando se acaba la cuerda).
  • Rita Fisher y Niklaus Stobel (Un hombre torcido).

Iluminación

  • Tabaré Dávila (La segunda venida de Juana de Arco).
  • Ivana Domínguez (Páramo).
  • Larisa Erganian (Ser o NO ser).
  • Eduardo Guerrero y Manuela Badano (Ricardo III).
  • Laura Leifert (Murmuria).
  • Belén Pierini (Un hombre torcido).

Vestuario

  • Cecilia Bello (Madre Ficción).
  • María Eugenia Estela (El lugar donde nacen las olas).
  • Ivana Frid (Nornas).
  • Taza Rota (Siete locos).
  • Mónica Talamás (Casa de muñecas, segunda parte).

Ambientación y dirección musical

  • Sofía Álvez, Francisco López y Felipe Ritorni (Tender).
  • Martín Angiolini (Tango Feroz).
  • Tabaré Dávila (La segunda venida de Juana de Arco).
  • Marcelo Gonet (Murmuria).
  • Sandra Massera (Casi humanos).
  • Franco Rilla (Páramo).
  • Lucía Trentini (Perra Cimarrona).

Revelación

  • Valentino Calcagno (Actor en El lugar donde nacen las olas).
  • Belen Giaconi (Actriz en Casa de Muñecas 2ª parte).
  • Mauro Mónico (Dramaturgia de Calacatta).
  • Celina Pereyra (Actriz en Tango Feroz).
  • Imanol Sibes (Actor en Celebrar: la murga en Filarmónica).
  • Fabrizio Silvera (Actor enTango Feroz).

Espectáculo extranjero

  • El Golpe, un relato de memoria (de Roberto Parra Sandoval, adaptación de Florencia Martínez, dirección de Soledad Court; Chile).
  • Gaspet (de Martín Joab y Marcelo Katz, dirección de Martín Joab; Argentina).
  • Juicio a una zorra (de Miguel del Arco, dirección de María Dodera; Perú).
  • La verdad efímera (escrita y dirigida por Santiago Gobernori; Argentina).
  • Las palabras de los otros (de Roger Tornis, dirección de Laia Alberch; España).
  • Suavecita (escrita y dirigida por Martín Bontempo; Argentina).

Musical

  • Boulevard Sarandí (de Milton Schinca, versión y dirección de Félix Correa).
  • Celebrar: la murga en Filarmónica (de Vanessa Cánepa, dirección de Eduardo Lombardo, Martín Jorge y Sebastián Bednarik).
  • Cobarde y salvaje (escrita y dirigida por José María Novo).
  • Los muertos (de Tabaré Rivero, sobre texto de Florencio Sánchez, dirección de Celeste Villagrán).
  • Tango Feroz, el musical (de Marcelo Piñeyro y Aída Bortnik, dirección de Nicolás Fernández).

Actriz en unipersonal

  • Marina Barrandeguy (El viaje de la A a la Z).
  • Diana Bresque (Hilda Peña).
  • Carmen Lecueder (La segunda venida de Juana de Arco).
  • Carolina Rodríguez (Juana de América).
  • Lucía Trentini (Perra cimarrona).

Actor en unipersonal

  • Walter Acosta (Ser o NO ser).
  • Domingo Milesi (Alguien que no está).
  • Franco Rilla (Ahoradespués).
  • Franco Rilla (Páramo).
  • Federico Roca (Nunca, Nadie, Jamás).
  • Sebastián Serantes (Tráfico).

Espectáculo y dirección de comedia

  • Canciones que cantamos juntos (de Belle Pozzi, dirección de Victoria Foco).
  • De algún comienzo (escrita y dirigida por Ignacio Caraballo).
  • De bar en bar (escrita y dirigida por Enrique Vidal).
  • Hasta donde se apoye la raíz (escrita y dirigida por Franco Balestrino Centeno).
  • Madre Ficción (escrita y dirigida por Mariano Tenconi Blanco).
  • Mala Persona (de Ezequiel Núñez, dirección de Luis Pazos).
  • Todos los domingos pienso en renunciar (escrita y dirigida por Anaclara Alexandrino).

Actriz de comedia

  • Cristina Cabrera (De bar en bar).
  • Elena Delfino (Hasta donde se apoye la raíz).
  • Paula Lieberman (Mala persona).
  • Adriana Pedroche (De algún comienzo).
  • Mané Pérez (Madre Ficción).
  • Belle Pozzi (Canciones que cantamos juntos).

Actor de comedia

  • Mateo Altez (Mala persona).
  • Ignacio Caraballo (De algún comienzo).
  • Fernando Dianessi (Madre ficción).
  • Mario Erramuspe (De bar en bar).
  • Daniel Espino Lara (Carne viva).
  • Guillermo Francia (Canciones que cantamos juntos).

Elenco de comedia

  • De bar en bar.
  • Hasta donde se apoye la raíz.
  • Madre Ficción.
  • Mala persona.
  • Todos los domingos pienso en renunciar.

Escena alternativa

  • Cuando se acaba la cuerda (escrita y dirigida por Paula Evans).
  • Murmuria (de colectivo Verdeteatro, dirección de Camila Carbajal).
  • Nornas: La última barahúnda (del colectivo la barahúnda, dirección de Rossana Tócoli).
  • Parte de este mundo (de Adrián Canale, dirección de Eduardo Piñero y Marco de Luca).
  • Tender (escrita y dirigida por Martina Ferrería).

Teatro del interior de Montevideo

  • El juego de la copa (de Daniel Salomone, dirección de Martín Cabrera – Grupo Teatro Biblioteca Varela, Rosario).
  • Naufragios (escrita y dirigida por Leonardo Martínez Russo – Teatro sin fogón, Fray Bentos).
  • Vitalicios (de José Sanchís Sinisterra, dirección de Andrés Leal Bentancur – Biblioteca Rodó, Juan Lacaze).

Producción integral

  • Agustina Facio, Alex Davidovich, María José Sanguinetti (Adiós a Dios).
  • DS producciones (Ahoradespués).
  • DS Producciones y Alianza cultural Uruguay-Estados Unidos (Perdidos en Yonkers).
  • Gabriela Larrañaga (Hombre Torcido).
  • Mané Producciones (Te debía una margarita).

Festival Internacional de Artes Escénicas

  • Bailarinas incendiadas (de Mariana Chaud y Alejo Moguillansky, dirección de Luciana Acuña; Argentina).
  • Camargo (escrita y dirigida por Johan Velandia; Colombia).
  • Gaviota (de Juan Ignacio Fernández, dirección de Guillermo Cacace; Argentina).
  • Iribarne (de Esther F. Carrodeguas, dirección de Xavier Castiñeira; España),
  • Viento blanco (de Santiago Loza, dirección de Juanse Rausch y Valeria Lois; Argentina).

Vigésima Bienal de Teatros del Interior

Espectáculo y dirección

  • Cervantes 3.0 (de Marco Antonio de la Parra, dirección de Mercedes Rusch).
  • Naufragios (escrita y dirigida por Leonardo Martínez Russo – Teatro sin fogón, Fray Bentos).
  • Vitalicios (de José Sanchis Sinisterra, dirección de Andrés Leal Bentancur - Biblioteca Rodó, Juan Lacaze).

Actor

  • Sebastián Barret Zunino (Naufragios).
  • Alejo Bermúdez (El joven araña).
  • Ruben Cortizo Voelker (Vitalicios).
  • Fran Esmoris (Rescatate).
  • Horacio Merlo (Cervantes 3.0).

Actriz

  • Sari Cartagena (La bailarina de Maguncia).
  • Estela Golovchenko (Naufragios).
  • Juana Orellana (Las aventuras de Gurisa y Cabra Chica).
  • María Eleonora Pérez Zuloaga (Vitalicios).
  • Katherine Pose (Helado de limón)

Elenco

  • Naufragios.
  • Rescatate.
  • Vitalicios.

Jurado: José Luis Añón, Jorge Mario Bologna, María Rosa Carbajal, Gustavo Habiaga, Javier Lumini, Ernesto Olesker y Yamandú Marichal.

Teatro para niñas, niños y adolescentes

Espectáculo de 2 a 5 años

  • El universo de Ana (de Tamara Couto, dirección de Matilde Nogueira).
  • Mi nuevo amigo Batracio (escrita y dirigida por Mario Noguerol).
  • Nariz de botón (escrita y dirigida por Avo Pérez).

Espectáculo de 5 a 10 años

  • Cosa curiosa (de Manuela Montalto y Richard Riveiro, dirección de Manuela Montalto).
  • El faro del fin del mundo (escrita y dirigida por Vanessa Cánepa).
  • Glu Glu Glu (de Julio Persa con aportes de Angélica González, Ernesto Pérez y Diego Rossberg, dirección de Julio Persa).
  • La caja negra (de La Caja Negra, dirección de Melanie Catán).
  • Tato, mi amigo imaginario (de Fabián Chicho Silva, dirección fr Sebastián Carballido).
  • Y vivieron felices, sin comer perdices (de Melina Gorzy y Paula Lieberman, dirección de Virginia Marchetti).

Espectáculo de títeres y Teatro de objetos

  • Agua (Kompañía Romanelli).
  • Manual (Coriolis, teatro)

Espectáculo de contenido educativo

  • Atrapada en la pantalla (de Francisco Benítez, dirección de Stefanía Galípolo).
  • Cruzada (escrita y dirigida por Lucía García Aldaya).
  • Harmonía Planetaria (de Gastón Gerónimo, dirección de Juan Antonio Saraví).
  • Ida, la madre de internet (escrita y dirigida por Melanie Catán).
  • Sueño (de Emiliano Dionisi sobre texto de W. Shakespeare, dirección de Marcos Acuña).

Espectáculo Adolescente

  • Adolescer (de Maria Inés Falconi, versión y dirección de Apa Angeloni).
  • Al recreo (escrita y dirigida por Fabricio Speranza).
  • Einstein, el hombre que pensaba (de Elbio Ferrario, dirección de Graciela Escuder).
  • Ops - Oportunidades para ser (de Leonardo Sosa, Daniel Canetti, Guzmán Faus, Carmen Pascual y Federico Pereyra, dirección de Pereyra y Virginia Capobianco).
  • Sueño

Musical

  • Alicia en el país de las maravillas (de Lewis Carroll, versión y dirección de Sebastián Silvera Perdomo).
  • El mago de Oz (de Frank Baum, versión y dirección de Federico Lynch).
  • Matilda, el musical (de Denis Kelly, sobre la obra de Roald Dahl, dirección de Nicolás Fernández).
  • Shrek, el musical (de David Lindsay-Abaire, dirección de Nicolás Fernández).

Recital para las infancias

  • El circo eléctrico de Ruperto Rocanrol (de Roy Berocay).
  • Fiesta de canciones (de Letu Ruibal).
  • Los tesoros de Ce Luces (de Cecilia Cóndon).
  • Pica por todas las compas (de Betiana Barreto, dirección de Daniel Morán).

Multidisciplinario

  • Academia de magia (de Daniel K).
  • Metrópolis (de Israel Adrián Caetano, Víctor Mederos y Fernando Rondán).
  • La Flauta Mágica (de Emanuel Schikaneder, adaptación, dramaturgia y dirección de Apa Angeloni).

Actriz

  • Gal Groisman (La caja negra).
  • Soledad Lacassy (Ida, la madre de internet y Sueño).
  • Danna Liberman (Metrópolis).
  • Cynthia Patiño (El circo eléctrico de Ruperto Rocanrol).
  • Avril Pereira Beasley (El faro del fin del mundo).
  • Florencia Zabaleta (La flauta mágica).

Actor

  • Facundo Cayssials (Nariz de botón).
  • Rogelio Gracia (Metrópolis).
  • Rafael Hernández (Sueño).
  • Alejo Martínez (Glu Glu Glu).
  • Federico Pereyra (Ops - Oportunidades para ser).
  • Germán Weinberg (Andreina cruza montañas).

Actriz de reparto

  • Patricia Fry (Glu Glu Glu).
  • Micaela Larroca (Sueño).
  • Maru Pirotto (El faro del fin del mundo).
  • Paula Rodhe (El faro del fin del mundo).
  • Maru Sus (Ida, la madre de internet).

Actor de reparto

  • Martín Bechi (Ida, la madre de internet).
  • Joaco Diano (El faro del fin del mundo).
  • Paul Fernández (Ops – Oportunidades para ser).
  • Yamandú Guillén (Adolescer).
  • Andy Yaffé (Ida, la madre de internet).

Interpretación femenina en musical

  • Luciana Gepner – Matilda (Matilda, el musical).
  • Gabriela Quartino – Bruja (El mago de Oz).
  • Nicole Martínez – Hada de los dientes (Shrek, el musical).
  • Paula Silva – Señorita Miel (Matilda, el musical).
  • Jimena Siri – Madre (Matilda, el musical).
  • Micaela Trujillo – Alicia (Alicia en el país de las maravillas).

Interpretación masculina en musical

  • Cristián Barrios – Hombre de Hojalata (El mago de Oz).
  • Humberto de Vargas – Tronchatoro (Matilda, el musical).
  • Javi Martínez Barzi – El gato (Alicia en el país de las maravillas).
  • Enrique Massey – Burro (Shrek, el musical).
  • Juan Muscarelli (Alicia en el país de las maravillas).

Texto de autor nacional

  • Francisco Benítez (Atrapada en la pantalla).
  • Vanessa Cánepa (El faro del fin del mundo).
  • Daniel Canetti, Guzmán Faus, Carmen Pascual, Federico Pereyra y Leonardo Sosa (Ops - Oportunidades para ser).
  • Melanie Catán (Ida, la madre de internet).
  • Melina Gorzy y Paula Lieberman (Y fueron felices sin comer perdices).
  • Fabricio Speranza (Al Recreo).

Elenco

  • El faro del fin del mundo.
  • Ida, la madre de internet.
  • La Caja Negra.
  • La Flauta Mágica.
  • Metrópolis.
  • Sueño.

Coreografía

  • Carla Latorre (Shrek, el musical y Matilda, el musical).
  • Cristián Moyano (Alicia en el país de las maravillas).
  • Maga Paez (El mago de Oz).
  • Avo Pérez (Nariz de botón).

Escenografía/Ambientación

  • Cecilia Carriquiry y Noelia Toledo (La flauta mágica).
  • Alejandra Fleurquín y Miguel Grompone (Metrópolis).
  • Florencia Guzzo (El faro del fin del mundo).
  • Leticia Martinez y Claudia Acosta (Fiesta de canciones).
  • Mario Noguerol (Mi nuevo amigo Batracio).
  • Alito Salvatierra (Atrapada en la pantalla).
  • Sebastián Silvera Perdomo, Tavo Carrozini, Víctor González (Alicia en el país de las maravillas).

Dirección / Ambientación musical

  • Martín Angiolini (Shrek, el musical).
  • Horacio Di Yorio (Matilda, el musical).
  • Ignacio Fernández Chávez (La flauta mágica).
  • Manuel Galanes (Sueño).
  • Tomás Lozza (Glu Glu Glu).
  • Fernando Rondán (Metrópolis).
  • Fiorella Zucotti (Ops - Oportunidades para ser).

Letra y música original

  • Martín Bechi, Melanie Catán, Gabriela Posada (Ida, la madre de internet).
  • Vanessa Cánepa y Leonardo Martínez (El faro del fin del mundo).
  • Fernando Rondán e Israel Adrián Caetano (Metrópolis).
  • Diego Rossberg (Glu Glu Glu).
  • Leticia Ruibal (Fiesta de canciones).
  • Fiorella Zucotti (Ops – Oportunidades para ser).

Vestuario

  • Agustín Camacho (El mago de Oz).
  • Johanna Fonseca (Alicia en el país de las maravillas).
  • Guzmán González (Mi nuevo amigo Batracio).
  • Florencia Guzzo (El faro del fin del mundo).
  • Marcela Noemí Piñeiro (Al recreo).
  • Leticia Sotura (Sueño).
  • Leticia Sotura y María Noel Álvarez (Pica por todas las compas).

Iluminación

  • Nicolás Amorín (Alicia en el país de las maravillas).
  • Nicolás Amorín (Matilda, el musical).
  • Pablo García (Metrópolis).
  • Leticia Martínez (Fiesta de canciones).
  • María Noel González (El faro del fin del mundo).
  • Lucía Rubbo (Sueño).

Producción integral

  • Auditorio Nacional Adela Reta (Metrópolis).
  • Box Theatre Experience (Shrek, el musical).
  • Lara Berman y teatro La Gaviota (Alicia en el país de las maravillas).
  • MAD (Matilda, el musical).
  • Miriam Pellegrinetti (Glu Glu Glu).
  • Soledad Lacassy y Teatro El Galpón (Sueño).

Estética integral

  • Alicia en el país de las maravillas.
  • El faro del fin del mundo.
  • La flauta mágica.
  • Metrópolis.
  • Pica por todas las compas.
  • Sueño.

Revelación

  • Camila Aguirre (Metrópolis).
  • Yoel Bercovici (La caja negra).
  • Luciana Gepner (Matilda, el musical).
  • Renzo Lima (Aladdín y la lámpara mágica).
  • Milagros Muscarelli (Alicia en el país de las maravillas).
  • Bautista Rey (Metrópolis).
  • Guidaí Silva Caruso (Tato, mi amigo imaginario).

Jurado: María Rosa Carbajal, Diego Fachelli, Gustavo Habiaga y Ernesto Olesker.

Temas:

Premios Florencio

