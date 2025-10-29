Los Premios Florencio 2025 tienen nominados: estas son todas las obras, actores y dramaturgos que compiten por una estatuilla

La Asociación de Críticos Teatrales del Uruguay (ACTU) divulgó este lunes la lista de nominados a los Premios Florencio 2025 a lo más destacado del teatro nacional tanto para adultos como para el público infantil.
La entrega de los premios se hará en dos ceremonias. El domingo 9 de noviembre a las 17:00 se entregarán en la sala Zitarrosa las estatuillas de las categorías infantiles, mientras que el lunes 1º de diciembre a las 20:00 se hará entrega de los premios de las categorías para adultos en el Teatro Solís.
- Leonor Chavarría (Perdidos en Yonkers).
- Martina Ferrería (Edipo en Ezeiza).
- Myriam Gleijer (La reina de la belleza de Leenane).
- María Eugenia Puyol (El lugar donde nacen las olas).
- Aline Rava (Canción del primer deseo).
- Vicky Rodríguez Cartagena (Casa de muñecas 2ª parte).
Actor
- Martín Cabrera (Te debía una margarita).
- Matías Laglére (Hasta el más grande infinito).
- Álvaro Lamas (Canción del primer deseo).
- Luis Pazos (Birdland).
- Gustavo Kreiman (Díptico de los padres).
- Sebastian Silvera Perdomo (El ángel de la culpa).
- Pablo Varrailhón (Todos eran mis hijos).
Actriz de reparto
- Alicia Alfonso (Todos eran mis hijos).
- Lila García (Ricardo III).
- Dahiana Méndez (El lugar donde nacen las olas).
- Virginia Méndez (Casa de muñecas 2ª parte).
- Valentina Perera (Hasta el más grande infinito).
- Jimena Pérez (Los derechos de la salud).
Actor de reparto
- Rafael Beltrán (Perdidos en Yonkers).
- Ruben Cortizo Voelker (Te debía una margarita).
- Alejandro Martínez Savio (Perdidos en Yonkers).
- Sergio Mautone (Casa de Muñecas 2ª parte).
- Manuel Miranda (Hasta el más grande infinito).
- Octavio Tellechea (Perdidos en Yonkers).
Elenco
- Casa de muñecas, 2ª parte.
- Edipo en Ezeiza.
- Infierno (Acreedores).
- Murmuria.
- Parte de este mundo.
- Perdidos en Yonkers.
Texto de autor nacional
- Walter Acosta (Ser o NO ser).
- Sandra Escames (Te debía una margarita).
- Ezequiel Núñez (Mala persona).
- Federico Puig (El lugar donde nacen las olas).
- Carolina Rodríguez y Pablo Dive (Juana de América).
Escenografía y ambientación
- Dante Alfonso (Ricardo III).
- Alejo Buysse (Edipo en Ezeiza).
- Diego Cáceres (Cobarde y salvaje).
- Eugenia Ciomei (Ahoradespués).
- Paula Evans (Cuando se acaba la cuerda).
- Rita Fisher y Niklaus Stobel (Un hombre torcido).
Iluminación
- Tabaré Dávila (La segunda venida de Juana de Arco).
- Ivana Domínguez (Páramo).
- Larisa Erganian (Ser o NO ser).
- Eduardo Guerrero y Manuela Badano (Ricardo III).
- Laura Leifert (Murmuria).
- Belén Pierini (Un hombre torcido).
Vestuario
- Cecilia Bello (Madre Ficción).
- María Eugenia Estela (El lugar donde nacen las olas).
- Ivana Frid (Nornas).
- Taza Rota (Siete locos).
- Mónica Talamás (Casa de muñecas, segunda parte).
Ambientación y dirección musical
- Sofía Álvez, Francisco López y Felipe Ritorni (Tender).
- Martín Angiolini (Tango Feroz).
- Tabaré Dávila (La segunda venida de Juana de Arco).
- Marcelo Gonet (Murmuria).
- Sandra Massera (Casi humanos).
- Franco Rilla (Páramo).
- Lucía Trentini (Perra Cimarrona).
Revelación
- Valentino Calcagno (Actor en El lugar donde nacen las olas).
- Belen Giaconi (Actriz en Casa de Muñecas 2ª parte).
- Mauro Mónico (Dramaturgia de Calacatta).
- Celina Pereyra (Actriz en Tango Feroz).
- Imanol Sibes (Actor en Celebrar: la murga en Filarmónica).
- Fabrizio Silvera (Actor enTango Feroz).
Espectáculo extranjero
- El Golpe, un relato de memoria (de Roberto Parra Sandoval, adaptación de Florencia Martínez, dirección de Soledad Court; Chile).
- Gaspet (de Martín Joab y Marcelo Katz, dirección de Martín Joab; Argentina).
- Juicio a una zorra (de Miguel del Arco, dirección de María Dodera; Perú).
- La verdad efímera (escrita y dirigida por Santiago Gobernori; Argentina).
- Las palabras de los otros (de Roger Tornis, dirección de Laia Alberch; España).
- Suavecita (escrita y dirigida por Martín Bontempo; Argentina).
Musical
- Boulevard Sarandí (de Milton Schinca, versión y dirección de Félix Correa).
- Celebrar: la murga en Filarmónica (de Vanessa Cánepa, dirección de Eduardo Lombardo, Martín Jorge y Sebastián Bednarik).
- Cobarde y salvaje (escrita y dirigida por José María Novo).
- Los muertos (de Tabaré Rivero, sobre texto de Florencio Sánchez, dirección de Celeste Villagrán).
- Tango Feroz, el musical (de Marcelo Piñeyro y Aída Bortnik, dirección de Nicolás Fernández).
Actriz en unipersonal
- Marina Barrandeguy (El viaje de la A a la Z).
- Diana Bresque (Hilda Peña).
- Carmen Lecueder (La segunda venida de Juana de Arco).
- Carolina Rodríguez (Juana de América).
- Lucía Trentini (Perra cimarrona).
Actor en unipersonal
- Walter Acosta (Ser o NO ser).
- Domingo Milesi (Alguien que no está).
- Franco Rilla (Ahoradespués).
- Franco Rilla (Páramo).
- Federico Roca (Nunca, Nadie, Jamás).
- Sebastián Serantes (Tráfico).
Espectáculo y dirección de comedia
- Canciones que cantamos juntos (de Belle Pozzi, dirección de Victoria Foco).
- De algún comienzo (escrita y dirigida por Ignacio Caraballo).
- De bar en bar (escrita y dirigida por Enrique Vidal).
- Hasta donde se apoye la raíz (escrita y dirigida por Franco Balestrino Centeno).
- Madre Ficción (escrita y dirigida por Mariano Tenconi Blanco).
- Mala Persona (de Ezequiel Núñez, dirección de Luis Pazos).
- Todos los domingos pienso en renunciar (escrita y dirigida por Anaclara Alexandrino).
Actriz de comedia
- Cristina Cabrera (De bar en bar).
- Elena Delfino (Hasta donde se apoye la raíz).
- Paula Lieberman (Mala persona).
- Adriana Pedroche (De algún comienzo).
- Mané Pérez (Madre Ficción).
- Belle Pozzi (Canciones que cantamos juntos).
Actor de comedia
- Mateo Altez (Mala persona).
- Ignacio Caraballo (De algún comienzo).
- Fernando Dianessi (Madre ficción).
- Mario Erramuspe (De bar en bar).
- Daniel Espino Lara (Carne viva).
- Guillermo Francia (Canciones que cantamos juntos).
Elenco de comedia
- De bar en bar.
- Hasta donde se apoye la raíz.
- Madre Ficción.
- Mala persona.
- Todos los domingos pienso en renunciar.
Escena alternativa
- Cuando se acaba la cuerda (escrita y dirigida por Paula Evans).
- Murmuria (de colectivo Verdeteatro, dirección de Camila Carbajal).
- Nornas: La última barahúnda (del colectivo la barahúnda, dirección de Rossana Tócoli).
- Parte de este mundo (de Adrián Canale, dirección de Eduardo Piñero y Marco de Luca).
- Tender (escrita y dirigida por Martina Ferrería).
Teatro del interior de Montevideo
- El juego de la copa (de Daniel Salomone, dirección de Martín Cabrera – Grupo Teatro Biblioteca Varela, Rosario).
- Naufragios (escrita y dirigida por Leonardo Martínez Russo – Teatro sin fogón, Fray Bentos).
- Vitalicios (de José Sanchís Sinisterra, dirección de Andrés Leal Bentancur – Biblioteca Rodó, Juan Lacaze).
Producción integral
- Agustina Facio, Alex Davidovich, María José Sanguinetti (Adiós a Dios).
- DS producciones (Ahoradespués).
- DS Producciones y Alianza cultural Uruguay-Estados Unidos (Perdidos en Yonkers).
- Gabriela Larrañaga (Hombre Torcido).
- Mané Producciones (Te debía una margarita).
Festival Internacional de Artes Escénicas
- Bailarinas incendiadas (de Mariana Chaud y Alejo Moguillansky, dirección de Luciana Acuña; Argentina).
- Camargo (escrita y dirigida por Johan Velandia; Colombia).
- Gaviota (de Juan Ignacio Fernández, dirección de Guillermo Cacace; Argentina).
- Iribarne (de Esther F. Carrodeguas, dirección de Xavier Castiñeira; España),
- Viento blanco (de Santiago Loza, dirección de Juanse Rausch y Valeria Lois; Argentina).
Vigésima Bienal de Teatros del Interior
Espectáculo y dirección
- Cervantes 3.0 (de Marco Antonio de la Parra, dirección de Mercedes Rusch).
- Naufragios (escrita y dirigida por Leonardo Martínez Russo – Teatro sin fogón, Fray Bentos).
- Vitalicios (de José Sanchis Sinisterra, dirección de Andrés Leal Bentancur - Biblioteca Rodó, Juan Lacaze).
Actor
- Sebastián Barret Zunino (Naufragios).
- Alejo Bermúdez (El joven araña).
- Ruben Cortizo Voelker (Vitalicios).
- Fran Esmoris (Rescatate).
- Horacio Merlo (Cervantes 3.0).
Actriz
- Sari Cartagena (La bailarina de Maguncia).
- Estela Golovchenko (Naufragios).
- Juana Orellana (Las aventuras de Gurisa y Cabra Chica).
- María Eleonora Pérez Zuloaga (Vitalicios).
- Katherine Pose (Helado de limón)
Elenco
- Naufragios.
- Rescatate.
- Vitalicios.
Jurado: José Luis Añón, Jorge Mario Bologna, María Rosa Carbajal, Gustavo Habiaga, Javier Lumini, Ernesto Olesker y Yamandú Marichal.
Teatro para niñas, niños y adolescentes
Espectáculo de 2 a 5 años
- El universo de Ana (de Tamara Couto, dirección de Matilde Nogueira).
- Mi nuevo amigo Batracio (escrita y dirigida por Mario Noguerol).
- Nariz de botón (escrita y dirigida por Avo Pérez).
Espectáculo de 5 a 10 años
- Cosa curiosa (de Manuela Montalto y Richard Riveiro, dirección de Manuela Montalto).
- El faro del fin del mundo (escrita y dirigida por Vanessa Cánepa).
- Glu Glu Glu (de Julio Persa con aportes de Angélica González, Ernesto Pérez y Diego Rossberg, dirección de Julio Persa).
- La caja negra (de La Caja Negra, dirección de Melanie Catán).
- Tato, mi amigo imaginario (de Fabián Chicho Silva, dirección fr Sebastián Carballido).
- Y vivieron felices, sin comer perdices (de Melina Gorzy y Paula Lieberman, dirección de Virginia Marchetti).
Espectáculo de títeres y Teatro de objetos
- Agua (Kompañía Romanelli).
- Manual (Coriolis, teatro)
Espectáculo de contenido educativo
- Atrapada en la pantalla (de Francisco Benítez, dirección de Stefanía Galípolo).
- Cruzada (escrita y dirigida por Lucía García Aldaya).
- Harmonía Planetaria (de Gastón Gerónimo, dirección de Juan Antonio Saraví).
- Ida, la madre de internet (escrita y dirigida por Melanie Catán).
- Sueño (de Emiliano Dionisi sobre texto de W. Shakespeare, dirección de Marcos Acuña).
Espectáculo Adolescente
- Adolescer (de Maria Inés Falconi, versión y dirección de Apa Angeloni).
- Al recreo (escrita y dirigida por Fabricio Speranza).
- Einstein, el hombre que pensaba (de Elbio Ferrario, dirección de Graciela Escuder).
- Ops - Oportunidades para ser (de Leonardo Sosa, Daniel Canetti, Guzmán Faus, Carmen Pascual y Federico Pereyra, dirección de Pereyra y Virginia Capobianco).
- Sueño
Musical
- Alicia en el país de las maravillas (de Lewis Carroll, versión y dirección de Sebastián Silvera Perdomo).
- El mago de Oz (de Frank Baum, versión y dirección de Federico Lynch).
- Matilda, el musical (de Denis Kelly, sobre la obra de Roald Dahl, dirección de Nicolás Fernández).
- Shrek, el musical (de David Lindsay-Abaire, dirección de Nicolás Fernández).
Recital para las infancias
- El circo eléctrico de Ruperto Rocanrol (de Roy Berocay).
- Fiesta de canciones (de Letu Ruibal).
- Los tesoros de Ce Luces (de Cecilia Cóndon).
- Pica por todas las compas (de Betiana Barreto, dirección de Daniel Morán).
Multidisciplinario
- Academia de magia (de Daniel K).
- Metrópolis (de Israel Adrián Caetano, Víctor Mederos y Fernando Rondán).
- La Flauta Mágica (de Emanuel Schikaneder, adaptación, dramaturgia y dirección de Apa Angeloni).
Actriz
- Gal Groisman (La caja negra).
- Soledad Lacassy (Ida, la madre de internet y Sueño).
- Danna Liberman (Metrópolis).
- Cynthia Patiño (El circo eléctrico de Ruperto Rocanrol).
- Avril Pereira Beasley (El faro del fin del mundo).
- Florencia Zabaleta (La flauta mágica).
Actor
- Facundo Cayssials (Nariz de botón).
- Rogelio Gracia (Metrópolis).
- Rafael Hernández (Sueño).
- Alejo Martínez (Glu Glu Glu).
- Federico Pereyra (Ops - Oportunidades para ser).
- Germán Weinberg (Andreina cruza montañas).
Actriz de reparto
- Patricia Fry (Glu Glu Glu).
- Micaela Larroca (Sueño).
- Maru Pirotto (El faro del fin del mundo).
- Paula Rodhe (El faro del fin del mundo).
- Maru Sus (Ida, la madre de internet).
Actor de reparto
- Martín Bechi (Ida, la madre de internet).
- Joaco Diano (El faro del fin del mundo).
- Paul Fernández (Ops – Oportunidades para ser).
- Yamandú Guillén (Adolescer).
- Andy Yaffé (Ida, la madre de internet).
Interpretación femenina en musical
- Luciana Gepner – Matilda (Matilda, el musical).
- Gabriela Quartino – Bruja (El mago de Oz).
- Nicole Martínez – Hada de los dientes (Shrek, el musical).
- Paula Silva – Señorita Miel (Matilda, el musical).
- Jimena Siri – Madre (Matilda, el musical).
- Micaela Trujillo – Alicia (Alicia en el país de las maravillas).
Interpretación masculina en musical
- Cristián Barrios – Hombre de Hojalata (El mago de Oz).
- Humberto de Vargas – Tronchatoro (Matilda, el musical).
- Javi Martínez Barzi – El gato (Alicia en el país de las maravillas).
- Enrique Massey – Burro (Shrek, el musical).
- Juan Muscarelli (Alicia en el país de las maravillas).
Texto de autor nacional
- Francisco Benítez (Atrapada en la pantalla).
- Vanessa Cánepa (El faro del fin del mundo).
- Daniel Canetti, Guzmán Faus, Carmen Pascual, Federico Pereyra y Leonardo Sosa (Ops - Oportunidades para ser).
- Melanie Catán (Ida, la madre de internet).
- Melina Gorzy y Paula Lieberman (Y fueron felices sin comer perdices).
- Fabricio Speranza (Al Recreo).
Elenco
- El faro del fin del mundo.
- Ida, la madre de internet.
- La Caja Negra.
- La Flauta Mágica.
- Metrópolis.
- Sueño.
Coreografía
- Carla Latorre (Shrek, el musical y Matilda, el musical).
- Cristián Moyano (Alicia en el país de las maravillas).
- Maga Paez (El mago de Oz).
- Avo Pérez (Nariz de botón).
Escenografía/Ambientación
- Cecilia Carriquiry y Noelia Toledo (La flauta mágica).
- Alejandra Fleurquín y Miguel Grompone (Metrópolis).
- Florencia Guzzo (El faro del fin del mundo).
- Leticia Martinez y Claudia Acosta (Fiesta de canciones).
- Mario Noguerol (Mi nuevo amigo Batracio).
- Alito Salvatierra (Atrapada en la pantalla).
- Sebastián Silvera Perdomo, Tavo Carrozini, Víctor González (Alicia en el país de las maravillas).
Dirección / Ambientación musical
- Martín Angiolini (Shrek, el musical).
- Horacio Di Yorio (Matilda, el musical).
- Ignacio Fernández Chávez (La flauta mágica).
- Manuel Galanes (Sueño).
- Tomás Lozza (Glu Glu Glu).
- Fernando Rondán (Metrópolis).
- Fiorella Zucotti (Ops - Oportunidades para ser).
Letra y música original
- Martín Bechi, Melanie Catán, Gabriela Posada (Ida, la madre de internet).
- Vanessa Cánepa y Leonardo Martínez (El faro del fin del mundo).
- Fernando Rondán e Israel Adrián Caetano (Metrópolis).
- Diego Rossberg (Glu Glu Glu).
- Leticia Ruibal (Fiesta de canciones).
- Fiorella Zucotti (Ops – Oportunidades para ser).
Vestuario
- Agustín Camacho (El mago de Oz).
- Johanna Fonseca (Alicia en el país de las maravillas).
- Guzmán González (Mi nuevo amigo Batracio).
- Florencia Guzzo (El faro del fin del mundo).
- Marcela Noemí Piñeiro (Al recreo).
- Leticia Sotura (Sueño).
- Leticia Sotura y María Noel Álvarez (Pica por todas las compas).
Iluminación
- Nicolás Amorín (Alicia en el país de las maravillas).
- Nicolás Amorín (Matilda, el musical).
- Pablo García (Metrópolis).
- Leticia Martínez (Fiesta de canciones).
- María Noel González (El faro del fin del mundo).
- Lucía Rubbo (Sueño).
Producción integral
- Auditorio Nacional Adela Reta (Metrópolis).
- Box Theatre Experience (Shrek, el musical).
- Lara Berman y teatro La Gaviota (Alicia en el país de las maravillas).
- MAD (Matilda, el musical).
- Miriam Pellegrinetti (Glu Glu Glu).
- Soledad Lacassy y Teatro El Galpón (Sueño).
Estética integral
- Alicia en el país de las maravillas.
- El faro del fin del mundo.
- La flauta mágica.
- Metrópolis.
- Pica por todas las compas.
- Sueño.
Revelación
- Camila Aguirre (Metrópolis).
- Yoel Bercovici (La caja negra).
- Luciana Gepner (Matilda, el musical).
- Renzo Lima (Aladdín y la lámpara mágica).
- Milagros Muscarelli (Alicia en el país de las maravillas).
- Bautista Rey (Metrópolis).
- Guidaí Silva Caruso (Tato, mi amigo imaginario).
Jurado: María Rosa Carbajal, Diego Fachelli, Gustavo Habiaga y Ernesto Olesker.