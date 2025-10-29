Los Premios Florencio 2025 tienen nominados: estas son todas las obras, actores y dramaturgos que compiten por una estatuilla

La Asociación de Críticos Teatrales del Uruguay (ACTU) divulgó este lunes la lista de nominados a los Premios Florencio 2025 a lo más destacado del teatro nacional tanto para adultos como para el público infantil.

La entrega de los premios se hará en dos ceremonias. El domingo 9 de noviembre a las 17:00 se entregarán en la sala Zitarrosa las estatuillas de las categorías infantiles, mientras que el lunes 1º de diciembre a las 20:00 se hará entrega de los premios de las categorías para adultos en el Teatro Solís.