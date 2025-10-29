Dólar
/ Cultura y Espectáculos / TEATRO

Maxi de la Cruz entre los nominados de un prestigioso premio en Argentina

El actor uruguayo Maxi de la Cruz está entre los nominados a los prestigiosos premios del teatro argentino

29 de octubre 2025 - 17:49hs
Maxi de la Cruz
Maxi de la Cruz Gianluca Pintos

La revista del Cervantes, Cuando Frank conoció a Carlitos –un hipotético encuentro entre Frank Sinatra y Carlos Gardel en la Nueva York de la década del 30'– y la adaptación de La sirenita, son los espectáculos que acumulan más nominaciones de la asociación de críticos en unos premios que se mantienen como un termómetro del teatro argentino.

En el rubro de comedia Mi querido presidente –un texto de Matthieu Delaporte y Alexandre de la Patelliere con producción de Gustavo Yankelevich y Víctor González– compite contra Mi amiga y yo, Una navidad de mierda, Cuestión de género, Parlamento y El jefe del jefe.

En la categoría de mejor actor en comedia Maxi de la Cruz está nominado junto a su co-protagonista, el actor argentino Miguel Ángel Solá, y se medirán con Sebastián Presta (Mi amiga y yo), Jorge Marrale (Cuestión de género), Alejo García Pintos (Una navidad de mierda) y Dan Breitman (La función que sale mal).

En la obra, De la Cruz interpreta a un mandatario recién electo que es asediado por un tic que le impide dar su primer discurso y recibe ayuda de un famoso psiquiatra (Solá) para que lo ayude a sortear el problema.

También el director de la obra, Max Otranto, figura en la terna entre directores teatrales.

Hace 15 años, De la Cruz recibió el premio ACE del teatro Argentino en el rubro "revelación masculina" por su trabajo en la obra de Aníbal Pachano Pour la Gallery.

Maxi de la Cruz Teatro Argentina

