Lucas Sugo recibió un emotivo saludo de cumpleaños de su hija en medio de una dolorosa situación familiar: "Gracias por darme tu fortaleza"

"Mis pilares, los que me levantan día a día y no me dejan caer. Los amo mucho mamá y papá",

escribió junto a esa imagen.

Por su parte, el músico afirmó que este trance se trata de "el peor momento" de su vida, y el lunes de la semana pasada publicó un mensaje en el que pedía "recen por mi familia", además de agradecer de forma recurrente durante los últimos días los mensajes, regalos y el apoyo recibido.

"Se lo va a combatir, con mucho amor, con mucha fe, el profesionalismo de los doctores, y la fuerza de mi hija que es impresionante. Muchas gracias de todo corazón, vamos arriba", dijo en un video hace algunos días.