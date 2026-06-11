Maná, Shakira y los Ángeles Azules en la primera (de tres) inauguración del Mundial 2026: mirá las mejores imágenes de la apertura

"Pueblos del mundo, bienvenidos a México", dijo la cantante mexicana Lila Downs , quien atravesó el campo de juego vestida con un huipil blanco y rodeada de bailarines que, entre bailes y vestimentas, alzaron un homenaje a las culturas prehispánicas de México. Así comenzó el espectáculo musical de la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

Maná , la emblemática banda mexicana apareció entonces en el campo de juego con Oye mi amor. La agrupación originaria de Guadalajara, una de las sedes mundialistas en el país, se encargó de poner el ambiente previo al arranque del partido entre las selecciones de México y Sudáfrica, que marcará el inicio de esta inédita Copa del Mundo organizada de manera conjunta entre México, Estados Unidos y Canadá.

El primer tema del álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA lo entonó el venezolano Danny Ocean con Partidazo, que sería la antesala de Por ella , que fue interpretada por Belinda y Los Ángeles Azules .

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Al repertorio mundialista le siguió el colombiano J Balvin , que apareció dentro de la simulación de un auto cantando Qué calor y luego hizo I Like It , vestido con los colores de las selección mexicana.

03bd79628dce9fcc72d582b96567bcb5cf2aff98 J Blavin en la ceremonia de apertura del mundial 2026 J Blavin en el Mundial 2026 EFE/ Sashenka Gutierrez

El originario de Medellín le abrió el escenario a su compatriota, Shakira, la reina de este Mundial con el tema Dai Dai –el tema oficial de la copa del mundo– que comparte con el nigeriano Burna Boy, quienes acompañaron con su voz la pasión de aficionados nacionales e internacionales que este jueves vibran en el Estadio Azteca.

AFP__20260611__B6TA8KE__v1__MidRes__FblWc2026Match01MexRsa Shakira Burna Boy Mundial 2026 Rodrigo OROPEZA / AFP

Entre cientos de bailarines y vestida en un atuendo amarillo y violeta, la cantante con lentes oscuros abrió esta cancha que será una de las más vistas del mundo con el arranque del partido inaugural.

En el centro brilló durante todo el espectáculo la Copa del Mundo, que se disputará en los próximos días, así como la frase “Estamos listos”, el mensaje más importante de Dai Dai y como un gesto de arranque del encuentro deportivo más esperado del año.

AFP__20260611__B6T98WJ__v1__MidRes__FblWc2026Match01MexRsa Ceremonia apertura mundial 2026 RODRIGO OROPEZA / AFP

También el cantante italiano Andrea Boccelli y la cantante y compositora surcoreano-estadounidense Ejae cantaron durante la ceremonia, rodeados por las banderas de las 48 selecciones que jugarán en 104 partidos que por primera vez se celebrarán en tres distintas sedes: México, Estados Unidos y Canadá.

AFP__20260611__B6TD4KE__v1__MidRes__FblWc2026Match01MexRsa mundial 2026 Rodrigo OROPEZA / AFP

Antes de que la pelota comenzara a rodar, Alejandro Fernández entonó el himno de México y la cantante Tyla el de Sudáfrica.

México abre, cuarenta años después, una nueva etapa con este encuentro deportivo, tras haber albergado el Mundial de 1986.

Con información de EFE