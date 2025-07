"Móviles políticos e ideológicos": Javier Máximo Goñi no seguirá en Radio Oriental y asegura que es por apoyar a Orsi

Goñi aseguró que evalúan tomar acciones legales contra la emisora luego de esta decisión, que pondría fin a un vínculo de casi tres décadas con la 770 AM.

El editorial de Javier Máximo Goñi sobre el futuro de Hora 25 en Radio Oriental

En su mensaje de este lunes, Goñi aseguró que "existieron tratos y conversaciones en un ámbito correcto y de buena fe de nuestra parte, hasta que hay un cambio brusco, intempestivo. Shockeante, inesperado. Absolutamente inesperado. Había pedidos de propuestas para considerar la intención de avanzar, y el corte profundo de esas negociaciones no surge del lado de este coproductor ni ningún integrante del equipo ni asesores".

"¿Qué fue lo que cambió? Por primera vez en mi vida, hago pública mi adhesión en el querido grupo de La patriada impulsando al profesor Yamandú Orsi a la presidencia de la república, nunca utilizando el espacio de Hora 25 ni las transmisiones de fútbol en ese sentido", afirmó el relator y periodista deportivo, que prepara además su vuelta al histórico programa de Tenfield Pasión, que regresará a la pantalla en las próximas semanas.

"Las negociaciones que venían en un ámbito correcto se interrumpen cuando el profesor Orsi gana democráticamente la presidencia en las urnas. Estos intermediarios dicen que esos aspecto no influyeron, pero los hechos son los hechos y las fechas son las fechas", acusó Goñi.

El periodista señaló que desde la Curia, la administración de la Iglesia Católica, le dijeron que el contrato terminará como estaba estipulado el 31 de diciembre de este año. "Antes que ganara el presidente Orsi se habló que el contrato podía ser renovado y era voluntad de las partes —de los gestores y nosotros—renovar hasta 2030.

"Salvo mejor opinión, lo contundente de los episodios marca que los móviles políticos e ideológicos fueron decisivos para amputar las gestiones en el ámbito de los hechos y los derechos", dijo Goñi en su editorial, que planteó que "hay enormes diferencias entre la Curia y el actual gobierno en temas muy sensibles" como razón detrás de la decisión.

"Al principio me resistí mucho de aceptar la existencia de estos móviles en una sociedad que se autopercibe completamente democrática. Como hombre de fe, de formación católica, sobrino de un obispo y vocacional de la comunicación, me encuentro dolorido. Que no significa bajar los brazos", concluyó el periodista en su editorial.