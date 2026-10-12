Murió el actor de Breaking Bad RJ Mitte a los 34 años

El actor estadounidense RJ Mitte, conocido principalmente por su papel de Walter Jr. en la serie Breaking Bad, murió a los 34 años. Mitte personificó en el programa al hijo de Walter White, el personaje encarnado por Brian Cranston.

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Según informaron medios estadounidenses, Mitte fue encontrado sin vida en hogar en Texas. Si bien se investiga la posibilidad de un suicidio, todavía no ha sido confirmado por las autoridades.

Sus representantes confirmaron la muerte del actor, que padecía parálisis cerebral, en un comunicado que publicó el medio Deadline.