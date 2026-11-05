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Nelson Castro contó cómo le salvó la vida a una pasajera que se descompensó en un avión rumbo a Roma

El episodio ocurrió mientras viajaba a Italia para cubrir la gira del papa León XIV por Uruguay, Argentina y Perú.

5 de noviembre de 2026 10:53 hs
Nelson Castro

Nelson Castro

El periodista y médico argentino Nelson Castro asistió a una pasajera que sufrió una grave emergencia cardíaca durante el vuelo que lo trasladaba a Roma y logró estabilizarla antes de que recibiera atención médica en tierra.

El episodio ocurrió mientras viajaba a Italia para cubrir la gira del papa León XIV por Uruguay, Argentina y Perú. La mujer sufrió un bloqueo cardíaco severo y llegó a registrar una presión arterial de 60/30, por lo que necesitó asistencia de urgencia.

La situación fue relatada por el propio Castro a sus compañeros de TN y Radio Rivadavia a través de un mensaje que envió al grupo de WhatsApp del equipo.

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El periodista y conductor explicó la gravedad del cuadro que atravesó la pasajera y las posibles consecuencias que podría haber tenido si el episodio ocurría en otro momento del trayecto. "Una señora tuvo un bloqueo cardíaco grave. De haber pasado sobre el Atlántico, tendría que haberle indicado al comandante regresar a Río de Janeiro. La paciente estuvo al borde del paro cardíaco", escribió en el intercambio que luego fue reproducido al aire por Gonzalo Bañez, quien lo reemplaza en el programa radial.

La escala en Río de Janeiro permitió que la mujer recibiera asistencia de un equipo de emergencias. Hasta entonces, Castro intervino para mantenerla estable y evitar que su estado empeorara mientras aguardaban la llegada de los profesionales.

"La estabilizamos lo necesario como para esperar la ambulancia con la médica y los paramédicos que la llevaron de inmediato al hospital. Estaba con 60/30 de presión", detalló el médico en otro de sus mensajes.

La pasajera fue trasladada a un centro de salud para continuar con la atención. Hasta el momento, no trascendieron datos sobre su identidad ni sobre su evolución clínica posterior.

El primer mensaje de Castro había llegado a sus compañeros a las 00:01, cuando les contó que había tenido que intervenir durante el viaje. "Viajé con trabajo médico a bordo", escribió.

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