Nuevo Golden Ticket confirmado en Gran Hermano 2026

Gran Hermano 2026 volverá a modificar el juego con el ingreso de un nuevo Golden Ticket , una de las herramientas más utilizadas por la producción para reinsertar participantes y alterar la dinámica dentro de la casa.

La información fue anunciada este jueves por Santiago del Moro y rápidamente generó repercusión entre los seguidores del reality. Según trascendió, la producción prepara un nuevo reingreso especial para las próximas galas.

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El formato del Golden Ticket ya había sido utilizado durante las últimas semanas de Gran Hermano: Generación Dorada . En ese momento, Brian Sarmiento y Andrea del Boca lograron volver a la competencia mediante esta modalidad especial.

¿Cómo funciona el Golden Ticket en Gran Hermano?

El Golden Ticket es un mecanismo extraordinario que permite el ingreso o reingreso de jugadores sin necesidad de atravesar una eliminación tradicional. En algunos casos depende del voto del público y en otros de decisiones directas de Gran Hermano o de la producción.

Durante esta edición, el reality ya había implementado esta modalidad tras expulsiones, abandonos y repechajes. Incluso hubo situaciones especiales, como el caso de Carmiña Masi, quien recibió uno condicionado a la aprobación de Jenny Mavinga luego de la polémica por comentarios discriminatorios dentro de la casa.

image Nuevo Golden Ticket en Gran Hermano Generación Dorada 2026

La confirmación de un nuevo Golden Ticket llega en una etapa decisiva del certamen, donde cada modificación puede alterar alianzas, estrategias y nominaciones de cara a la recta final.