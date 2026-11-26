Tras la salida de Jazmín y Melanie y con el liderazgo en manos de Tai, Gran Hermano Uruguay ya tiene una nueva placa de nominados.
A 10 semanas de su inicio y con los últimos cambios en las reglas de juego, cuatro participantes masculinos corren riesgo de ser los próximos eliminados del reality de Canal 10.
"¡TENEMOS PLACA! ¿Quién querés que abandone la casa?", anunció Gran Hermano Uruguay en redes sociales.
¿Quiénes quedaron nominados en Gran Hermano Uruguay?
La nueva placa de nominados en Gran Hermano Uruguay la integran Acevedo, Facundo, Gustavo y Matías.
Ya sin la posibilidad de ser salvados y con el esquema de doble eliminación semanal, dos de ellos conformarán la nómina de concursantes fuera del reality de Canal 10.
¿Cómo votaron cada uno de los participantes de Gran Hermano Uruguay?
- Acevedo: 2 para Gustavo y 1 para Matías
- Jessica: 2 para Matías y 1 para Gustavo
- Gustavo: 2 para Matías y 1 para Jessica
- Tai: 2 para Esteban y 1 para Gustavo
- Juan Martín: 2 para Matías y 1 para Acevedo
- Guillermo: 2 para Matías y 1 para Acevedo
- Esteban: 2 para Guillermo y 1 para Gustavo
- Fabricio: 2 para Facundo y 1 para Acevedo
- Matías: 2 para Gustavo y 1 para Facundo
- Facundo: 2 para Fabricio y 1 para Acevedo