Tras la salida de Jazmín y Melanie y con el liderazgo en manos de Tai, Gran Hermano Uruguay ya tiene una nueva placa de nominados.

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A 10 semanas de su inicio y con los últimos cambios en las reglas de juego, cuatro participantes masculinos corren riesgo de ser los próximos eliminados del reality de Canal 10.

¡TENEMOS PLACA! ¿Quién querés que abandone la casa? Enviá VOTO + NOMBRE al 7020 o votá a través de la app de Pago Después. #GranHermanoUY https://t.co/vPiwhH5Fzs — Gran Hermano Uruguay (@GranHermano_Uy) November 26, 2026

"¡TENEMOS PLACA! ¿Quién querés que abandone la casa?", anunció Gran Hermano Uruguay en redes sociales.

¿Quiénes quedaron nominados en Gran Hermano Uruguay? La nueva placa de nominados en Gran Hermano Uruguay la integran Acevedo, Facundo, Gustavo y Matías.