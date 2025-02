SAG Awards 2025: la lista de ganadores de los premios que cerraron el camino al Oscar y anticipan a los favoritos

A diferencia de otros años, este 2025 los SAG se entregaron luego de que las votaciones para el Oscar ya terminaron, por lo que no influirán en esa elección, pero la lista de ganadores de este domingo puede dar un panorama más claro de qué esperar de la ceremonia del próximo 2 de marzo, sobre todo en las categorías de actuación, ya que los actores son el gremio más numeroso dentro de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, la organización que entrega los Oscar.

Los SAG Awards no tuvieron grandes sorpresas dentro de sus ganadores, salvo por lo ocurrido en la categoría de Mejor actor, donde Timothée Chalamet se impuso a Adrien Brody en el duelo que vienen llevando desde que comenzó la temporada de premios.

En el rubro series, Shogun y Only Murders in the building fueron las grandes ganadoras, en una rama de estos premios sin grandes sorpresas.

La lista de ganadores de los SAG Awards 2025

Mejor elenco (película)

Cónclave

Mejor actriz

Demi Moore, La sustancia

Mejor actor

Timothée Chalamet, Un completo desconocido

Mejor actriz de reparto

Zoe Saldaña, Emilia Pérez

Mejor actor de reparto

Kieran Culkin, Un dolor real

Mejor elenco (serie dramática)

Shogun

Mejor actriz en serie dramática

Anna Sawai, Shogun

Mejor actor en serie dramática

Hiroyuki Sanada, Shogun

Mejor elenco (serie comedia)

Only Murders in the Building

Mejor actriz en serie de comedia

Jean Smart, Hacks

Mejor actor en serie de comedia

Martin Short, Only Murders in the Building

Mejor actriz en miniserie

Jessica Gunning, Bebé Reno

Mejor actor en miniserie

Colin Farrell, El Pingüino

Mejor trabajo de dobles

The Fall Guy

Mejor trabajo de dobles en serie

Shogun