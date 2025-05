Sorpresa en el Carnaval: una histórica murga ficha a una figura de Canal 12 en su regreso, después de 10 años

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Patos Cabreros (@patos_cabreros)

Jurado de Tu cara me suena, conductora de Desayunos Informales y parte del elenco de la obra teatral Noche de amigas junto a las ex colonas Catalina Ferrand, Leticia Cohen, Denise Casaux y Luciana Acuña, Lucía Rodríguez anunció su vuelta al Carnaval después de un año en el que no se subió a las tablas.