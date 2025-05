"Tenía miedo de que no me aceptara o no se siguieran acordando de mí": Eunice Castro habló sobre su regreso a los medios tras la operación de su nariz

La conversación partió desde un titular de la Revista Caras, en la que la modelo hablaba sobre su presente: "Uno a veces quiere agradar a todo el mundo pero eso ya no me preocupa, siento que estoy más relajada y en paz conmigo misma".

A partir de esa afirmación, Castro explicó que a partir de 2016 atravesó "una revolución" en su vida personal y laboral, en el mismo momento en que estaba trabajando en radio, televisión y teatro. "Me pasó lo de la nariz, pero yo ya venía desconforme. Sin darme cuenta estaba en un lugar que no me llenaba, aunque tenía todo. Había logrado todo lo que quería laboralmente. Y ahí empezó una revolución por dentro”, dijo.

Castró detalló que tras la operación que se realizó en la nariz se reabsorbieron los cartílagos y explicó que luego de esa complicación ya no podría volver a operarse en Uruguay ni en Argentina. "No hay una operación posible, son varias y en otros países. Económicamente es mucha plata, pero sobre todo sería tomar una decisión de algo que puede no quedar bien", sostuvo.

En ese momento, alejada de los medios y la mirada pública, comenzó un trabajo de introspección para buscar algunas respuestas. "Empecé a buscar qué me pasaba, por qué o para qué me estaba lastimando a mí misma. Y sobre todo en mi rostro, que era una de mis herramientas de trabajo. Eso pasa cuando no estamos sanos y cuando no decimos", reflexionó.

Entonces, Morán le preguntó: "¿Puede ser que haya surgido una Eunice nueva pero mejor?".

"Digo que soy la misma pero mejor. Me siento más feliz, más tranquila, más en paz. Y me animé a decir que no, a elegir quiénes me rodeaba y qué era lo que realmente quería", respondió ella.

A partir de ese incidente Castro quedó sin trabajo. "Estaba haciendo todo lo que tenía ganas, lo que amaba y quería de toda la vida. De repente me quedé sin nada, por una elección propia. Me di cuenta de que necesitaba parar. Hasta pensé que no tenía que seguir siendo artista".

Contó que en ese momento empezó a buscar trabajo fuera del medio y la exposición que conlleva. "Empecé a buscar trabajo de cualquier cosa, pero no me tomaba nadie (...) No le tengo miedo al trabajo. Cualquier trabajo digno para mí era bienvenido".

Pero regresó. En 2018 volvió al teatro con Ni familia ni amigos en El Tinglado y desde entonces inició el camino de regreso también a los medios donde, por ejemplo, estuvo haciendo una suplencia en Algo Contigo en los últimos meses.

"Todos esos años que trabaje creo que las cosas no las hice mal porque todo el mundo me recibió de la mejor manera. Las puertas las tenía abiertas. En el medio me recibieron, me aceptaron. Que era una de las cosas que me daba más miedo: que me volvieran a aceptar o que se siguieran acordando de mí", contó.