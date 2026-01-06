Dólar
Compra 37,75 Venta 40,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
27°C
cielo claro
Miércoles:
Mín  20°
Máx  26°

Siguenos en:

/ Cultura y Espectáculos / REDES

"Todo puede pasar": Nacho Álvarez visitó a Rafa Villanueva en el hospital y compartió detalles de su estado de salud

Villanueva permanece internado en el CTI del Sanatorio Mautone después de sufrir una infección generalizada

6 de enero 2026 - 14:53hs
Rafa Villanueva

Rafa Villanueva

Foto: captura La Pecera

El comunicador Rafael Villanueva continúa internado en el CTI del Sanatorio Mautone de Maldonado, luego de que fuera ingresado el pasado 28 de diciembre por una infección intestinal que devino en una infección generalizada que afectó algunos de sus órganos.

Según supo El Observador, a través de fuentes con conocimiento de su estado de salud, Villanueva viene mostrando "pequeños indicios de mejoría" en los últimos días.

Este martes el periodista Ignacio Ignacio Álvarez, conductor del programa de radio La pecera (Azul FM), fue al hospital y compartió más detalles en sus redes sociales.

Más noticias
que le paso a rafa villanueva, que es un shock septico y por que se agravo su estado de salud
ESPECTÁCULOS

Qué le pasó a Rafa Villanueva, qué es un shock séptico y por qué se agravó su estado de salud

Diego González y Rafa Villanueva
REDES SOCIALES

El mensaje de Diego González sobre los comentarios "dolorosos" contra Rafa Villanueva: "Si no les sale ser cariñosos y empáticos, prueben con el silencio"

"Está estable, y esa es una buena noticia. Pero su cuadro sigue siendo muy grave, si bien no tiene fiebre desde hace días", escribió Álvarez en una publicación en su cuenta de X.

El comunicador agregó que Villanueva "continúa sedado con diálisis, y hay que esperar quizás semanas para ver cómo evolucionan sus órganos". "Todo puede pasar. ¡Así que a no aflojar!", agregó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/igalvar71/status/2008517653141324062?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2008517653141324062%7Ctwgr%5Efccd8f7842634ecf1e4f0d4f67e7d826e2d994e1%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.elpais.com.uy%2Ftvshow%2Fpersonajes%2Fnacho-alvarez-fue-a-ver-a-rafa-villanueva-que-esta-en-cti-su-cuadro-es-muy-grave-pero-hay-buena-noticia&partner=&hide_thread=false
Temas:

Ignacio Álvarez Rafael Villanueva

Seguí leyendo

Las más leídas

Pesos uruguayos
SEGURIDAD SOCIAL

Cambios en Fonasa: qué sueldos habrá que ganar en 2026 para tener devolución

Postura de Uruguay ante la intervención de Estados Unidos en Venezuela puede costarle competitividad y dejarlo en desventaja frente a la región, según analista internacional
NEGOCIOS INTERNACIONALES

Postura de Uruguay ante la intervención de Estados Unidos en Venezuela puede costarle competitividad y dejarlo en desventaja frente a la región, según analista internacional

El Salto del Ángel de Frankie Dettori tras ganar en Maroñas 
TURF

Gran Premio Ramírez 2026 EN VIVO: Genovesa ganó la 12a carrera con la monta de Martín Dávila

Rafa Villanueva
REDES

"Todo puede pasar": Nacho Álvarez visitó a Rafa Villanueva en el hospital y compartió detalles de su estado de salud

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos