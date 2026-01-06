"Todo puede pasar": Nacho Álvarez visitó a Rafa Villanueva en el hospital y compartió detalles de su estado de salud

El comunicador Rafael Villanueva continúa internado en el CTI del Sanatorio Mautone de Maldonado, luego de que fuera ingresado el pasado 28 de diciembre por una infección intestinal que devino en una infección generalizada que afectó algunos de sus órganos.
Según supo El Observador, a través de fuentes con conocimiento de su estado de salud, Villanueva viene mostrando "pequeños indicios de mejoría" en los últimos días.
Este martes el periodista Ignacio Ignacio Álvarez, conductor del programa de radio La pecera (Azul FM), fue al hospital y compartió más detalles en sus redes sociales.
"Está estable, y esa es una buena noticia. Pero su cuadro sigue siendo muy grave, si bien no tiene fiebre desde hace días", escribió Álvarez en una publicación en su cuenta de X.
El comunicador agregó que Villanueva "continúa sedado con diálisis, y hay que esperar quizás semanas para ver cómo evolucionan sus órganos". "Todo puede pasar. ¡Así que a no aflojar!", agregó.
