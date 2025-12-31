Dólar
TELEVISIÓN

Salud de Rafa Villanueva: "pequeños indicios de mejoría" y recibió donación de plaquetas

Rafa Villanueva sigue internado en Maldonado, todavía en estado grave tras sufrir una infección y un shock séptico

31 de diciembre 2025 - 10:48hs
Rafael Villanueva

Rafael Villanueva

Foto: captura Youtube Teledoce

Desde el pasado fin de semana, el conductor de televisión Rafa Villanueva está internado en estado grave en el CTI del Sanatorio Mautone, en Maldonado, al que fue trasladado luego de ser hospitalizado en Rocha por una infección a nivel gástrico y un shock séptico.

Villanueva Ingresó el pasado domingo domingo a la unidad de cuidados intensivos del sanatorio Mautone (en Maldonado), por una infección intestinal (diarrea) que devino en una inflamación generalizada y falla de varios órganos a la vez (septicemia).

Según supo El Observador, Villanueva sigue en el mismo estado, aunque fuentes con conocimiento de su estado de salud señalaron que muestra "algunos pequeños indicios de mejoría" en el funcionamiento de sus órganos, incluyendo su corazón (el comunicador de Canal 12 había padecido un infarto hace algunos años).

Este martes, la conductora Victoria Rodríguez habló en su programa Esta boca es mía sobre la salud de su compañero y llamó a acercarse al Mautone para donar plaquetas. Según supo El Observador, en pocas horas se llegó a la cantidad de donantes necesaria y se aplicó el tratamiento llamado Concentrado de plaquetas de donante único, uno de los múltiples tratamientos que se aplicaron en el caso de Villanueva, comentaron las fuentes.

En las últimas horas, además, distintas figuras de los medios se manifestaron en redes contra mensajes de odio recibidos por Villanueva. Uno de los más compartidos fue el mensaje del conductor Diego González, que en su cuenta de X escribió "Rafa es un crá, lo conozco hace años, y es doloroso leer algunos comentarios. Dicen 'es parte del juego de las redes', no, no es, todo tiene un límite, y por lo menos para mí el límite es el odio sin sentido".

"Capaz que no te gusta el trabajo que hace, pero de verdad eso no te da derecho a explotar de ira contra un tipo que está peleando por vivir", agregó el comunicador. "Solo conocés la faceta pública de su vida, una simple proyección de su imagen, una ficción. Somos adultos, debemos saber separar las cosas. La realidad es una sola, es un tipo, con una familia, tratando de vivir. Si no les sale ser cariñosos y empáticos, prueben con el silencio".

Villanueva estuvo los últimos meses alejado de los medios de comunicación, en lo que definió como el período más difícil de su vida, tras protagonizar un accidente de tránsito en la Ruta 9 en febrero que derivó en la muerte de un motociclista de 31 años. Otra mujer que viajaba en la moto, de 39 años, sobrevivió.

El vehículo manejado por Villanueva impactó de atrás contra la moto en la que viajaban las dos personas.

El comunicador fue imputado a mediados de diciembre por homicidio culposo en reiteración real con un delito de lesiones graves. Como medida cautelar la Justicia había dispuesto la fijación de domicilio, la incautación de la libreta de conducir, al igual que el pasaporte, y la prohibición de manejar.

En una entrevista con La Pecera, de Azul FM, Villanueva dijo que había atravesado el momento "más difícil" de su vida cuando en el hospital escuchó el parte médico que notificaba la muerte del conductor de la moto.

Rafael Villanueva

