/ Cultura y Espectáculos / ESPECTÁCULOS

Salud de Rafa Villanueva | "Rezando los demás": el pedido de Victoria Rodríguez

El presentador de 52 años cursa una cuadro de infección generalizada o shock séptico, lo que derivó en las últimas horas en que le administraran antibióticos de amplio espectro a la espera de su evolución.

31 de diciembre 2025 - 11:00hs
Salud de Rafa Villanueva

A tres días de su ingreso al CTI del Sanatorio Mautone, la salud de Rafa Villanueva se mantiene estable, dentro de la gravedad.

El presentador de 52 años cursa una cuadro de infección generalizada o shock séptico, lo que derivó en las últimas horas en que le administraran antibióticos de amplio espectro a la espera de su evolución. Según el portal TVShow, tiene afectados algunos órganos y por el momento no se pudo establecer el origen (presuntamente bacteriano) de la infección.

Juan Fagúndez, abogado de Villanueva, indicó a El Observador que los primeros malestares se generaron a nivel gástrico, por lo que se presume que la infección comenzó en el aparato digestivo.

El martes, en Esta boca es mía (Canal 12), Victoria Rodríguez hizo un llamado a donantes de plaquetas para Villanueva. A pocas horas de difundido el pedido, se llegó a la cantidad suficiente, según confirmaron allegados.

"Me gustaría repetirles un pedido de colaboración que se está haciendo para ayudar a Rafa Villanueva, que está precisando plaquetas en estas horas. Tenés que ir a donar al Sanatorio Mautone de Maldonado", precisó la presentadora para luego dar las condiciones de los donantes y el horario. "Rezando los demás", cerró.

Al ahondar en el estado de salud de Villanueva, Rodríguez fue tajante: "Pasaron muchas horas ya, es alentador... No sé si es muy optimista esta lectura", comentó.

