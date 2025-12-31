Salud de Rafa Villanueva | "Rezando los demás": el pedido de Victoria Rodríguez

A tres días de su ingreso al CTI del Sanatorio Mautone , la salud de Rafa Villanueva se mantiene estable, dentro de la gravedad.

El presentador de 52 años cursa una cuadro de infección generalizada o shock séptico , lo que derivó en las últimas horas en que le administraran antibióticos de amplio espectro a la espera de su evolución. Según el portal TVShow , tiene afectados algunos órganos y por el momento no se pudo establecer el origen (presuntamente bacteriano) de la infección.

Juan Fagúndez , abogado de Villanueva, indicó a El Observador que los primeros malestares se generaron a nivel gástrico, por lo que se presume que la infección comenzó en el aparato digestivo.

ESPECTÁCULOS Qué le pasó a Rafa Villanueva, qué es un shock séptico y por qué se agravó su estado de salud

El martes, en Esta boca es mía (Canal 12), Victoria Rodríguez hizo un llamado a donantes de plaquetas para Villanueva. A pocas horas de difundido el pedido, se llegó a la cantidad suficiente, según confirmaron allegados.

"Me gustaría repetirles un pedido de colaboración que se está haciendo para ayudar a Rafa Villanueva, que está precisando plaquetas en estas horas. Tenés que ir a donar al Sanatorio Mautone de Maldonado", precisó la presentadora para luego dar las condiciones de los donantes y el horario. "Rezando los demás", cerró.

Al ahondar en el estado de salud de Villanueva, Rodríguez fue tajante: "Pasaron muchas horas ya, es alentador... No sé si es muy optimista esta lectura", comentó.