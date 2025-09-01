Dólar
/ Cultura y Espectáculos / HARRY POTTER

Un actor de las películas de Harry Potter repetirá su personaje en la serie sobre el niño mago que prepara HBO para 2027

La serie de HBO prepara el estreno de su primera temporada para 2027

1 de septiembre 2025 - 17:50hs
Daniel Radcliffe en Harry Potter y la piedra filosofal (2001)

Daniel Radcliffe en Harry Potter y la piedra filosofal (2001)

El actor británico Warwick Davis, conocido por dar vida al profesor Filius Flitwick en la saga cinematográfica de Harry Potter, retomará su papel en la nueva serie que prepara la plataforma HBO para 2027.

Este lunes 1 de septiembre, un día especial para los seguidores de la saga, ya que conmemora el inicio del curso en el colegio Hogwarts, HBO anunció en un comunicado el regreso de Davis "¡al universo de 'Harry Potter", convirtiéndose en el primer actor de la franquicia cinematográfica en repetir su rol para la próxima serie de televisión.

Davis, de 55 años, también dio vida al cajero del banco mágico Gringotts y puso voz al duende Griphook, que en la nueva serie será interpretado por el actor inglés Leigh Gill, según confirmó este lunes HBO.

El actor británico, que padece displasia espondiloepifisaria congénita, un tipo de enanismo, recibió el premio BAFTA de Honor en la edición de 2025 por toda su trayectoria profesional.

image

Del mismo modo, junto con la confirmación de Davis, la plataforma anunció la elección de Elijah Oshin como Dean Thomas, Finn Stephens como Vincent Crabbe y William Nash como Gregory Goyle, que se unen a todos los ya confirmados con anterioridad.

También indicó que, entre el personal de Hogwarts, la profesora Pomona Sprout será interpretada por Sirine Saba; el profesor Cuthbert Binns lo encarnará Richard Durden; y el papel de la matrona de Hogwarts, Madam Poppy Pomfrey, recaerá en la actriz irlandesa Bríd Brennan.

La serie, que debutará en 2027 en HBO y HBO Max, está escrita y producida por Francisca Gardiner. Mark Mylod dirigirá algunos episodios y cuenta con el respaldo y la producción ejecutiva de la escritora de la saga, J.K. Rowling.

EFE

Temas:

Harry Potter HBO HBO Max

