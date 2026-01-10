Un verano en la capital: una selección de actividades para el veraneante montevideano

Veo cómo las olas golpean la rocas de la rambla sur. Un niño camina sobre la ondulación de las piedras grises detrás de un hombre que podría ser su padre, que carga con dos sillas de caño y lona. Imagino el olor al protector solar y el sonido de las chancletas paso a paso.

Empezó el año y explotó el verano. Aunque no lo parezca. Aunque esa escena que veo a través de la ventana, a la orilla del río, esté cubierta por una densa nube gris que amenaza con desprenderse del cielo en cualquier momento.

De cualquier forma, estamos en temporada. Al menos eso dicen los especialistas. Pero si sos parte del 29% de los uruguayos que no vacaciona en verano , si todavía no llegó tu momento o simplemente decidiste quedarte en la capital, te dejo algunas actividades culturales para hacer en Montevideo en estos días de tranquilidad y calma urbana.

PRONÓSTICO Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este jueves 8 de enero

Te doy la bienvenida, un año más, a este Doble Programa .

Tres para el cine

Nouvelle Vague. Richard Linklater recrea el rodaje de Sin aliento, el largometraje de Jean-Luc Godard que marcó el nacimiento de la Nouvelle Vague francesa. París, 1959 y el momento en el que el hombre que se convertiría en mito da inicio a la Nueva Ola con Buillaume Marbeck como Jean-Luc Godard, Zoey Deutch como Jean Seberg, y Aubry Dullin como Jean-Paul Belmondo.

Al mismo tiempo se estrenó en Cinemateca y Life Alfabeta la película que la inspiró: À bout de souffle (Sin Aliento), restaurada en su 60 aniversario. La historia de un ladrón que intenta convencer a una joven americana que lo acompañe en su huida, aunque haya dejado detrás de sí un rastro determinante.

Embed - Nouvelle Vague | Official Trailer | Netflix

El beso de la mujer araña. Presos en la misma celda de una prisión argentina: Molina, un joven homosexual interpretado por Tonatiuh Elizarraraz, le contará a Arregui, un preso político interpretado por Diego Luna, su versión de la película de una gran artista de Hollywood. La fantasía, en medio de la crudeza, creará un vínculo especial entre ambos en uno de los momentos más duros de la historia latinoamericana.

Un dato de color: la película de Bill Condon fue rodada, en parte, en Montevideo entre mayo y junio de 2024 en locaciones que incluyen el Espacio de Arte Contemporáneo –donde funcionó la Cárcel Miguelete–, el Teatro Metro y las calles de Montevideo que simularon ser las de Buenos Aires en 1980.

Se trata de la más reciente adaptación de una de las novelas más queridas y exitosas del escritor argentino Manuel Puig, pero esta vez toma su inspiración musical de su versión de Broadway de 1993.

Embed - Kiss of the Spider Woman (2025) Official Trailer - Jennifer Lopez, Diego Luna, Tonatiuh

Song Sung Blue: Sueño Inquebrantable. ¿Una película o un homenaje? La historia real del matrimonio de músicos e imitadores Mike Sardina y Claire Stengl (o Lightning & Thunder) que encuentran su momento de fama en el repertorio de Neil Diamond.

Una historia pequeña que se vuelve gigante con las interpretaciones de Hugh Jackman, Kate Hudson, Ella Anderson y Michael Imperioli. Tierna, algo cursi, esperanzadora. La película de Craig Brewer no teme entrar también en las sombras de una modesta familia que se convierte en una banda de garage.

Embed - Song Sung Blue: Sueño Inquebrantable - Tráiler Oficial (Universal Pictures) HD

Una yapa

Hasta el 16 de enero se proyecta en Cinemateca el ciclo de cine Los Adioses, una programación que homenajea a las figuras del cine que se fueron en 2025 como Robert Redford, Diane Keaton, Richard Chamberlain, Val Kilmer o Brigitte Bardot. Entre las películas que quedan por delante están, por ejemplo, Cuenta conmigo, La Conversación o Perros de la calle. Podés consultar los detalles del ciclo por acá.

Al aire libre

Es verano y las noches suelen prestarse para estar afuera. Por eso, en estos días comienzan dos ciclos de cine en las noches de la ciudad con entrada gratuita y una programación principalmente nacional.

El ciclo Cine en el Botánico ya es un clásico, que se repite este mes con entrada gratuita en el Jardín Botánico de Montevideo con cuatro películas estrenadas en Uruguay en el 2025. Agarrá la silla plegable, el repelente y un abrigo por si a la noche refresca, que la proyección comienza a las 20:00.

Las funciones de este fin de semana fueron suspendidas por el pronóstico del tiempo, pero el viernes 16 de enero comenzará la programación con Un sueño errante, el documental de Sofía Betarte Zabala que sigue la vida de Yoaris, una mujer inmigrante que trabaja como delivery mientras prepara la llegada de su hija a Uruguay. El sábado está programado El tema del Verano, la película de zombies en José Ignacio del director Pablo Stoll.

unnamed-10

El ciclo continúa el próximo fin de semana. El viernes 23 se proyectará Perros, la película de Gerardo Minutti en la que los Saldaña abusan de los privilegios que les otorgan el rol de caseros de sus vecinos, los Pernas, para vivir en allí sus propias vacaciones. Pero un imprevisto dispara una guerra entre ambas familias.

El cierre será el 24 de enero con Agua Invadida, el largometraje de la directora Carolina Sosa. La documentalista se embarcó en una investigación sobre la pesca ilegal en Uruguay junto a los biólogos marinos Andrés Milessi y Agustín Loureiro.

unnamed-9

La próxima semana también comienza el Cine en la azotea del Centro de Fotografía (Cdf), un ciclo que se extenderá todos los martes a las 20:00 hasta el mes de marzo con cortos y largometrajes, en su mayoría documentales, nacionales e internacionales.

Este martes 13 de enero se proyectará La caja negra de Elisa Barbosa Riva. El 20 de enero es el turno de Ponsonbyland(que si seguís esta newsletter recordarás la recomendación de Nico) y el 27 le toca a El amor duerme en la calle.

La entrada es gratuita y no requiere inscripción previa, pero la azotea tiene una capacidad máxima de 33 espectadores así que a partir de las 18.00 se entregan los números de asiento y la función comienza a las 20:00.

Una mirada al pasado

También en el Centro de Fotografía es posible viajar en el tiempo a partir de imágenes del archivo histórico.

A través de unos lentes de realidad virtual es posible recorrer tanto la Plaza Independencia en 1925 –cuando ya había comenzado la construcción del Palacio Salvo– como el Estadio Centenario en 1930 –durante su construcción y la realización del primer Mundial de Fútbol– en una experiencia inmersiva por la ciudad.

Se puede visitar de lunes a viernes de 10:00 a 16:00, los sábados de 9:30 a 14:30 (o hacer una visita comentada a las 13:00).

unnamed-5

Teatro en varias salas

Durante todo enero está corriendo el Festival Montevideo de las Artes que lleva 21 obras de teatro y espectáculos de danza a 12 puntos de la capital con entrada gratuita todos los días.

Este fin de semana, por ejemplo, se pueden ver las obras infantiles Andreina cruza montañas (el sábado en el Centro Cultural La Experimental) o El universo de Ana (el sábado en el Centro Cultural Florencio Sánchez y el domingo en la Sala Lazaroff).

La programación completa se puede consultar por acá.

unnamed-6

El próximo 22 de enero comienza Verano en la Zabala, una programación teatral en la sala del Teatro Solís con seis títulos en cartel: Esperando a Godot, El lugar donde nacen las olas, Un hombre torcido, Filtro, Viento blanco y Verano.

La primera, Esperando a Gadot, es una coproducción entre Portugal y Uruguay basada en la obra del dramaturgo irlandés Samuel Beckett. El espectáculo, del Teatro Experimental de Cascáis, gira sobre la soledad y el vacío. O sobre lo que hacemos al respecto.

Va del 22 al 25 de enero y las entradas tienen un costo de $650. La obra es bilingüe, sobretitulada en español.

unnamed-7

En El Galpón se estrena Las dos en punto, una obra de la directora Graciela Escuder sobre las hermanas Maruxa y Coralia Fandiño. Una historia entrañable, que cuenta con las actuaciones de Myriam Gleijer y Alicia Alfonso, sobre el descabellado intento de las hermanas para salvarse de la cárcel en la Galicia de la posguerra civil.

Las funciones son el sábado a las 20:30 y el domingo a las 19:00 en la Sala Atahualpa de El Gapón. Las entradas están a $600, pero mayores de 60 años y estudiantes pagan la mitad.

unnamed-8

Con el control en la mano

El pronóstico para el fin de semana es lluvioso, así que, si querés quedarte en casa, te sugiero dos series que podés encontrar en HBO Max.

The Pitt – La segunda temporada de The Pitt, la serie médica que arrasó en los últimos premios Emmy, acaba de llegar a HBO Max. El resumen es sencillo: construye en tiempo real la guardia de un médico de emergencias.

Desde ese punto de partida la serie creada y protagonizada por Noah Wyle profundiza en las fallas del sistema de salud estadounidense, el consumo de fentanilo, los tiroteos masivos, el acceso a la interrupción del embarazo, la situación de las personas sin hogar o el tratamiento de la salud mental. La segunda temporada promete más, pero hay que esperar a que se estrene un episodio semanal.

Embed - The Pitt | Official Trailer | Max

Stonehouse – La miniserie de tres episodios parece perfecta para un fin de semana lluvioso. Protagonizada por Matthew Macfadyen y Keeley Hawes, la serie narra la historia del político británico John Stonehouse, quien en 1974 intentó fingir su propia muerte en una playa de Miami.

Basada en la historia real y atravesada por rumores sobre espionaje, amor y mentiras construye una historia breve y efectiva. Una serie que historia tiene tres años desde su estreno en Inglaterra, pero acaba de ser cargada a la carta de HBO Max.

Embed - Stonehouse | TRAILER | KRO-NCRV | NPO Start

Hoy de nuevo es Carnaval

La temporada de Carnaval está cada vez más cerca.

El Desfile Inaugural de Carnaval se llevará a cabo el jueves 22 de enero en la Avenida 18 de Julio y marcará el inicio del Concurso Oficial que comenzará el próximo lunes 26 de enero en el Teatro de Verano con la participación de 40 conjuntos en las cinco categorías: murgas, parodistas, sociedades de negros y lubolos, humoristas y revistas.

En tanto, las dos jornadas del Desfile de Llamadas volverán a Isla de Flores el 6 y 7 de febrero con 46 comparsas en competencia.

Eso, por si querés agregarlo a tu calendario. Pero los conjuntos ya adelantan sus espectáculos en los tantos festivales que se organizan para los próximos días. Estos son algunos: