VIDEO | Mónica Farro nuevamente en el centro de las críticas: qué dijo la uruguaya "en defensa de los hombres"

La vedette y actriz uruguaya Mónica Farro volvió a quedar en el foco de las críticas luego de remarcar su postura "en defensa de los hombres" y expresar diferencias con algunos sectores del feminismo que considera extremos.

Durante su participación en LAM (América) , la artista señaló que existen situaciones en las que los hombres también enfrentan presiones que, a su entender, suelen quedar fuera de la discusión pública.

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"El feminismo y el machismo me los paso por cualquier lado. Sé lo que pienso yo y obviamente estoy a favor de la mujer en muchas cosas, pero también muchas veces no", remarcó.

¿Qué dijo Mónica Farro sobre los hombres?

La uruguaya aseguró que algunos comportamientos tradicionalmente asociados a la caballerosidad son cuestionados de manera excesiva. Como ejemplo, mencionó gestos cotidianos como abrir la puerta de un auto o tener determinadas atenciones con una mujer, acciones que consideró que no deberían interpretarse automáticamente como manifestaciones de machismo.

En ese contexto, también afirmó que "los hombres sufren" y que muchas veces son objeto de críticas generalizadas. Además, lamentó que algunas corrientes del feminismo hayan llevado ciertos debates a posiciones extremas.

"Yo siempre cuento algo que le pasó a mi hijo acá en Argentina cuando empezó todo esto del feminismo. Él dejó pasar a dos chicas en el colectivo y lo recontra insultaron. Le dijeron: 'No, ¿qué nos vas a dejar pasar? ¿Quién sos? Nosotras no somos menos que vos'. Y siempre me quedó eso: ¿por qué la mujer tiene que maltratar a un hombre? ¿Eso es feminismo? Está mal eso", relató.

Farro sostuvo además que se considera feminista, aunque aclaró que no comparte todas las expresiones y enfoques que existen dentro del movimiento.

Embed "En abril hubo 11 asesinatos de hombres a manos de mujeres. Aparte dos chicas insultaron a mi hijo, por eso estoy en contra del feminismo"



FALSO. No existe ningún informe oficial que muestre que en abril hubo 11 hombres asesinados por mujeres en Argentina. pic.twitter.com/W4pCHBQFme — Resistencia Nacional (@ResistenciaNac_) June 3, 2026

En otro tramo, la vedette aseguró que "en abril hubo 11 asesinatos de hombres y seis hospitalizados, y no están contados los que se suicidan por falsas denuncias", cifra que no encuentra sustento oficial.

"No necesito estudiar, lo busco y ya está. Solo en abril. ¿Quién habla de eso? Pero no por eso es ser machista. Cuando digo que también hay mujeres asesinas me dicen 'andá a estudiar' y qué sé yo. Hombres asesinados por mujeres", continuó.

Las declaraciones de Farro se producen en un contexto de fuerte sensibilidad social respecto de las cuestiones de género en Argentina. En vísperas de una nueva movilización del colectivo Ni Una Menos, el país registró tres femicidios en el transcurso de una semana.