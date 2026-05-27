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VIDEO | Qué le pasó a Mónica Farro y por qué explotó en redes: "Es un asco"

La vedette decidió hacer pública su molestia ante comportamientos masculinos en la calle que vulneran la tranquilidad y el respeto en el espacio público. "¿No se dan cuenta de que es un asco?", lamentó.

27 de mayo de 2026 11:34 hs
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La vedette y actriz uruguaya Mónica Farro utilizó sus redes sociales para realizar un contundente descargo contra los hombres, luego de experimentar situaciones de acoso en la vía pública. Fiel a su estilo frontal, la mediática no ocultó su indignación y calificó los episodios vividos como "un asco".

A través de sus plataformas digitales, Farro estalló de furia y decidió hacer pública su molestia ante comportamientos masculinos en la calle que vulneran la tranquilidad y el respeto en el espacio público.

El descargo de Mónica Farro

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¿Qué dijo Mónica Farro sobre el acoso callejero?

Si bien la actriz está radicada desde hace años en Argentina, donde desarrolló gran parte de su carrera teatral y televisiva, mantiene un contacto estrecho y cotidiano con sus seguidores a través de sus redes. Fue en ese ámbito donde decidió alzar la voz para denunciar las situaciones a las que se ve expuesta al transitar por la calle.

"Buenas a todos. Bueno, vengo por la calle del gimnasio caminando y no puede ser con la cantidad de tipos que te cruzás que escupen adelante de uno, frente de uno. ¿No se dan cuenta de que es un asco?”, cruzó la artista.

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