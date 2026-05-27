La vedette y actriz uruguaya Mónica Farro utilizó sus redes sociales para realizar un contundente descargo contra los hombres, luego de experimentar situaciones de acoso en la vía pública. Fiel a su estilo frontal, la mediática no ocultó su indignación y calificó los episodios vividos como "un asco".
VIDEO | Qué le pasó a Mónica Farro y por qué explotó en redes: "Es un asco"
La vedette decidió hacer pública su molestia ante comportamientos masculinos en la calle que vulneran la tranquilidad y el respeto en el espacio público. "¿No se dan cuenta de que es un asco?", lamentó.