VIDEO | Qué le pasó a Mónica Farro y por qué explotó en redes: "Es un asco"

La vedette y actriz uruguaya Mónica Farro utilizó sus redes sociales para realizar un contundente descargo contra los hombres, luego de experimentar situaciones de acoso en la vía pública. Fiel a su estilo frontal, la mediática no ocultó su indignación y calificó los episodios vividos como "un asco".

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A través de sus plataformas digitales, Farro estalló de furia y decidió hacer pública su molestia ante comportamientos masculinos en la calle que vulneran la tranquilidad y el respeto en el espacio público.

El descargo de Mónica Farro

¿Qué dijo Mónica Farro sobre el acoso callejero? Si bien la actriz está radicada desde hace años en Argentina, donde desarrolló gran parte de su carrera teatral y televisiva, mantiene un contacto estrecho y cotidiano con sus seguidores a través de sus redes. Fue en ese ámbito donde decidió alzar la voz para denunciar las situaciones a las que se ve expuesta al transitar por la calle.