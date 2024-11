Duro enfrentamiento entre Fernando Muslera y José Mourinho, por el nivel del fútbol en Turquía

Fernando Muslera, arquero y capitán del Galatasaray, enfrentó con dureza al técnico de Fenerbahce, José Mourinho. Tras el partido contra Samsunspor, el uruguayo dijo en rueda de prensa: "Me gustaría decirle a José Mourinho que si algún día quiere irse de Turquía, la puerta está abierta".

Muslera agregó: "Lo que me entristece es que, en medio de toda esta alegría, las cosas que dicen algunas personas de otros equipos, los insultos al fútbol turco y algunos árbitros me están atacando personalmente".

"He ganado 17 trofeos en 14 años. Nadie más ha ganado tanto en la historia de este lugar. Si piensas en las cosas que he hecho y en mis contribuciones al fútbol turco, tengo la idea de que el fútbol turco avanza constantemente. Vemos a un entrenador que vino hace 4 meses, dice muchas cosas, critica el fútbol turco. Si no quiere, puede irse. Nadie le dice nada, ahora alguien tiene que decir algo", expresó el uruguayo.