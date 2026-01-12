Alimentos y cuidado personal: cuáles fueron los productos que subieron más de precio y los que más bajaron en el cierre del año

Alimentos Getty Images

Un relevamiento oficial mostró cuáles fueron los productos que tuvieron mayores variaciones de precios en el cierre de 2025. Entre ellos se destacaron algunos alimentos y artículos de cuidado personal.

El informe, elaborado por la Unidad de Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía, analizó datos aportados por 713 establecimientos comerciales (supermercados, autoservicios y farmacias) de todo el país que brindaron información sobre los precios de 211 productos de los segmentos de alimentos, frutas y verduras, bebidas, limpieza del hogar y cuidado personal.

Allí se constató que un grupo integrado por 104 productos tuvo en diciembre un aumento de precios, con un promedio de 1,26% respecto al mes anterior. En el desglose se observó que la mayor variación estuvo en el aceite de maíz con una suba de 9,1%. Después se ubicaron el kilo de paleta vacuna sin hueso con 6,4%, la margarina con 5,5%, un paquete de hamburguesas de tres unidades con 5,4% y un pan de molde blanco con 4,7%.

En sentido opuesto, un conjunto de 75 artículos mostró reducciones de precios, con una media de 2,21%. Allí resaltó el kilo de tomate perito que tuvo una disminución de 48,8%. Luego estuvieron el kilo de tomate americano con 33,2% y el zapallo calabacín con 10,5%. En ese grupo con rebaja de valores de venta se ubicaron dos productos de cuidado personal. Una crema facial de 50 mililitros registró un descenso de 9,4% y una unidad de afeitadora con 3,8%.

1571770454967.webp Artículos de cuidado personal El informe indicó que tomando en cuenta la ubicación geográfica, el producto con mayor reducción (tomate perita) se registró en un establecimiento de Montevideo, mientras que el aumento más significativo (aceite de maíz) se observó en un comercio de Maldonado. Añadió que sin tomar en cuenta los productos que se venden sin marca, las mayores dispersiones de precios se verificaron en curitas, hamburguesas de carne, algodón, arvejas en conserva y repelentes en crema. A su vez, las menores estuvieron en agua de mesa, vino tinto común tetrabrick, pulpa de tomate, huevos colorados y protector solar.