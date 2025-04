BPS: los números de 2024, asistencia financiera del gobierno y los "cincuentones"

Los estados financieros, auditados por la consultora Crowe , mostraron que el BPS terminó el ejercicio de 2024 con un resultado neto positivo de $ 1.670 millones, equivalentes a US$ 37,9 millones, al tipo de cambio de cierre de año. Con ese número se revirtieron los dos anteriores que habían sido deficitarios.

Los ingresos operativos fueron de $ 333.362,2 millones (US$ 7.565 millones), con suba de 14% en comparación con 2023 . A su vez, los egresos alcanzaron los $ 324.469,9 millones (US$ 7.363 millones), con incremento de 9,5%.

El organismo tuvo menos créditos incobrables en 2024 con una baja de 9% en la comparación interanual. Durante el año pasado la cifra ascendió a $ 3.705 millones (US$ 84 millones). En el rubro se incluyen deudas incobrables por recaudación, por cobros indebidos y por préstamos otorgados .

Los gastos de administración durante el año pasado fueron por $ 10.563 millones (US$ 239,7 millones), con aumento interanual de 5,7%. Dentro de ese renglón hay retribuciones personales, servicios contratados, materiales y suministros y amortizaciones.

Prestaciones

El BPS pagó por el concepto de prestaciones $ 281.276,9 millones (US$ 6.383 millones), con aumento de 10,4% en relación al 2023. El organismo abonó jubilaciones por $ 206.764,5 millones (US$ 4.690 millones), con una expansión de 10,1%. En el caso de las pensiones (de sobrevivencia, vejez e invalidez), los pagos fueron por $ 71.346 millones (US$ 1.619 millones), con incremento anual de 9,9%.

Dentro del rubro prestaciones también hubo subsidios transitorios, gastos por entrega de canastas de fin de año, subsidio por expensas funerarias, subsidio por inactividad compensada, rentas permanentes y prestación a víctimas de delitos violentos.

Asistencia financiera

La Constitución establece que el Estado debe otorgar asistencia financiera para cubrir los déficits estructurales de la seguridad social. El aporte en 2024 fue de $ 8.194,2 millones (US$ 185,9 millones). Un año atrás había sido de $ 18.598,4 (US$ 476,6). Los números muestran que la asistencia financiera se redujo 55,9% en moneda nacional.

_CDS1925.webp Banco de Previsión Social (BPS) Camilo dos Santos

La consultora indicó que la disminución se debió al aumento de la recaudación por contribuciones especiales de seguridad, incremento en la recaudación afectada a través de la ley 20.130 (reforma de la seguridad social) y las primeras transferencias recibidas del fideicomiso creado por la ley 15.590 (cincuentones).

El documento realizó una estimación sobre cuál hubiera sido la asistencia financiera del gobierno sin las mejores expuestas. La proyección fue que la cantidad habría llegado a los $ 35.404 millones, por encima de lo destinado en 2023.

Fideicomiso de cincuentones

La ley 19.59 (de cincuentones) estableció que a partir de 2024 comenzaban las transferencias del fideicomiso de la seguridad social al BPS. La normativa permitió la desafiliación al régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio a las personas que tuvieran 50 años o más al 1º de abril de 2016.

También habilitó la creación de un fideicomiso con la totalidad de los fondos acumulados correspondientes a las personas que optaran por esa desafiliación. El beneficiario de ese fideicomiso fue el BPS.

La ley expresó que desde 2024, y por 20 años consecutivos, se deben realizar las transferencias anuales que equivalen al monto que resulta de dividir el total de activos del fideicomiso acumulados al cierre del año anterior, entre la cantidad de años remanentes hasta el cumplimiento del plazo de los 20 años.

En los estados financieros figura una transferencia hacia el BPS de $ 4.876,4 millones, equivalentes a US$ 110,6 millones, al tipo de cambio de cierre de año.