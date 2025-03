Caja de Profesionales: la discusión por una app para timbres, un video y un simulador de jubilación

Mientras el gobierno analiza la mejor manera de otorgar una asistencia financiera para la Caja de Profesionales , el directorio de la institución mostró sus diferencias internas. En una de sus últimas sesiones -y en medio de un escenario de pérdidas mensuales de entre US$ 6 y US$ 7 millones -, sus integrantes se enfrascaron en una discusión sobre la implementación de una app y otras herramientas para brindar información a los afiliados .

“La Caja ha perdido mucho dinero. Conozco gente de buena fe que no paga (...) y no lo hace porque no encuentra timbres físicos, aunque a uno le cueste creerlo”, dijo en esa reunión el director Odel Abisab .

En anteriores encuentros se había decidido la implementación de una campaña informativa en la que se explicara que la utilización del timbre profesional debe ser preceptiva y no optativa.

El director Fernando Rodríguez Sanguinetti agregó que personalmente había estado tres días buscando timbres y no había encontrado y agregó que eso lleva a muchos profesionales a presentar documentos sin el sello correspondiente.

_CDS8386.webp Caja de Profesionales Camilo dos Santos

Gerardo López -otro de los integrantes del directorio- mencionó que hay aplicaciones que muestran dónde están distribuidos los desfibriladores o los puntos de carga de baterías para autos eléctricos en todo el país. Entonces, planteó la posibilidad de crear una app de la Caja, o independiente, que informe los puntos de ventas de timbres.

Allí terció el director Blauco Rodríguez Andrada. “No es nada difícil. Lo mencionamos hace tres años ya”, dijo.

La vicepresidenta de la institución, Virginia Romero, comentó que el diseño de esa app se encontraba en una fase avanzada, lo que provocó risas de Rodríguez Andrada.

“Le pido que no se ría de lo que hacen los servicios (de la Caja)”, retrucó Romero.

“No me río de lo que hacen, sino de nosotros mismos. No podríamos haber permitido que se demorara tres años en hacer una app”, respondió el director.

Romero realizó un repaso de todos los procesos efectuados -por ejemplo, testeos externos- para la implementación de la herramienta. “No digan que no se han hecho cosas. No es así”, señaló.

El video, el afiche y el simulador

Más tarde, Rodríguez Andrada recordó sobre el armado de un video en el que se explicaría a los profesionales cómo ejercer en relación de independencia. Romero respondió que se trabajaba respecto a ese tema y que se había recurrido a la participación de profesionales de la Caja con el objetivo de no pagar costos adicionales.

Sin embargo, eso no conformó al director. “Hay que hacer una campaña de comunicación agresiva, ya que estamos en una situación de crisis. La app demora tres años; los videos no sé cuánto tiempo. Un mes para conseguir a alguien que aparezca, un actor de Hollywood supongo”, expresó.

Luego continuaron los intercambios sobre la app con información de los locales de venta de los timbres, que sería complementada con la impresión de un afiche.Y allí surgió la posición del director Richard Hobbins. “Me parece que la app es una cuestión del pasado. No sé cuánta gente imaginan ustedes que la bajaría. No existe más”, expuso.

Avanzada la sesión del directorio se votó una moción para elaborar un afiche informativo sobre los puntos de venta de los timbres profesionales. Pero la propuesta fue desestimada por no tener mayoría sobre el plazo mencionado para su confección.

-ine5123-1-jpg..webp Caja de Profesionales Inés Guimaraens

El segundo planteo, el del video para los profesionales que ejercen de manera independiente, fue aprobado por mayoría. Pero comenzaron los intercambios sobre quiénes serían los encargados de la redacción del texto para acompañar las imágenes.

Allí se produjeron varios comentarios en la sala -que no constan en el acta del directorio- y Rodríguez Andrada sentenció: “Entonces, no haremos tal video. La Caja no puede explicar a los profesionales qué deben hacer en caso de querer ejercer libremente su actividad”. Y luego volvió a remarcar los meses que habían pasado para resolver ese tema y eso también generó otros reclamos.

“Yo vengo consultando por el simulador (de jubilación) para la Caja desde hace mucho tiempo y siempre se me contesta que todavía no está pronto”, expresó López.

“Hay dos motivos posibles. O no se quiere que exista un simulador y se lo está demorando a propósito, o hay inoperancia”, añadió.

Eso motivó la intervención del jefe de secretaria, Gabriel Retamoso, quien afirmó que personal de la institución trabajaba en ese tema.

Más tarde, la moción sobre la creación de la app de timbres se votó afirmativamente por unanimidad. La sesión del 20 de febrero se extendió durante tres horas y media.

Asistencia financiera para la Caja de Profesionales

La Caja de Profesionales necesita una rápida asistencia financiera por parte del Estado, ya que los fondos disponibles le aseguran viabilidad económica hasta julio o agosto de este año.

El ministro de Economía, Gabriel Oddone, señaló días atrás que la situación de la institución es de “emergencia” y por esa razón es una prioridad para el equipo económico. Sin embargo, adelantó que el Poder Ejecutivo tratará de “poner la menor cantidad de dinero posible” para revertir la situación deficitaria y negó la posibilidad de otorgar un salvataje.

20250121 Gabriel Oddone Foto: Inés Guimaraens

Según Rodríguez Sanguinetti -representante de la asociación civil El Orden Profesional-, el Estado es “copartícipe” de la situación de la Caja de Profesionales y por tanto debe brindarle la asistencia financiera.

La asociación se opone a una suba de la contribución de los jubilados y también de la tasa de aportes.

“Cuando falta dinero siempre se aumentan los aportes. Cada vez que hay más aumentos, más profesionales se declaran en no ejercicio y dejan de aportar o se bajan de categoría. Así se acelera el desfinanciamiento del organismo”, explicó.