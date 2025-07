Caja de Profesionales: reproches y una mención a Perón en el directorio tras aprobación del rescate financiero

Al día siguiente sesionó el directorio de la Caja de Profesionales y allí comenzaron los reproches. El director Fernando Rodríguez Sanguinetti señaló que los dichos de Alza lo habían molestado. “Escuché que había salido una `solución equilibrada´ para la Caja. No sé a quién representa esa expresión. A mí no me representa y tampoco a quienes lo pusieron en ese cargo (de presidente)”, expresó.

El director mencionó que Alza había sido electo por un acuerdo entre la Agrupación Universitaria del Uruguay (AUDU), la Federación Médica del Interior (FEMI) y la Federación Odontológica del Interior (FODI), organizaciones que se habían opuesto al proyecto de reforma e incluso habían promovido -como parte de una intergremial- un paro de profesionales que se realizó el lunes 30 de junio.

“Manifiesto mi desagrado con esas palabras del presidente. Lo que se votó en el Parlamento es un desastre para la Caja”, afirmó Rodríguez Sanguinetti.

A su vez defendió la conformación de la intergremial de profesionales y la presencia en ella del Sindicato Médico (SMU), el Sindicato Anestésico Quirúrgico (SAQ) y el Colegio de Abogados. “Esa intergremial integra a todos los gremios representados en esta mesa y están en contra de esta ley. La asamblea realizada por el SMU votó en contra y quiénes están sentados aquí lo desautorizan ”, agregó.

El rescate financiero y la cita a Perón

Gustavo Silveira, que participó en el directorio en reemplazo de la vicepresidenta Virginia Romero, no dejó pasar los comentarios de Rodríguez Sanguinetti. “No le reconozco personería para interpelar o para decirme si a quien estoy supliendo hoy representa, o no, el sentir de los colectivos”, dijo.

Fachada Caja de Profesionales Universitarios Foto: Leonardo Carreño

Sobre el rescate financiero compartió los dichos de Alza y agregó que el proyecto de ley aprobado en el Parlamento era la “única salida posible” para otorgar viabilidad a la Caja de Profesionales. “En este momento no hubo otra alternativa que la alcanzada. Las realidades son las que mandan. Como decía Juan Domingo Perón: la realidad es la única verdad”, expresó Silveira.

Luego fue el turno de Alza. “Me encanta escuchar a Rodríguez Sanguinetti porque a él le encanta mencionar agrupaciones ajenas y hablar de los demás. Desconozco el fin, pero parece que estuviera en campaña (electoral) continua para estar siempre en el candelero”, dijo.

Refiriéndose a las gremiales que promovieron el paro de actividades el 30 de junio expuso que son las mismas que Rodríguez Sanguinetti en sesiones anteriores del directorio “difamó y denostó, diciendo que no servían para nada”.

“No me llama la atención que ahora, como le sirve lo ocurrido, las mencione y ahora esas personas les resulten amigos”, indicó Alza.

Luego se intercambió sobre la posibilidad de conformar un grupo de trabajo con el objetivo de implementar un seguimiento y control del plan financiero y el liderazgo que en ese ámbito debería tener el directorio.

En medio de ese análisis volvió a tomar la palabra Silveira. “Coincido en que debe haber un liderazgo del directorio. Para que eso exista debe haber conciencia y voluntad de seguir. Pero si me enamoro de mis propuestas, solamente hablo de ellas y critico -esto tiene nombre y apellido, Rodríguez Sanguinetti, y usted lo sabe- nunca lo habrá”, afirmó.

“Soy el único que aquí ha presentado propuestas.”, respondió el aludido.

Silveira no se quedó atrás y retrucó: “son inviables y usted lo sabe. Cada vez que vengo a una reunión de directorio presencio una cobranza de cuentas. Creo que no tiene sentido. La prueba de ello es que el paro del 30 de junio no sirvió para nada. Nadie lo hizo, todos los profesionales trabajaron”.

La sesión continuó con otros temas y quedó prevista una nueva reunión para la semana siguiente.